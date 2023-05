Madre del hijo de Camilo Sesto busca intervenir en su situación: “No voy a dejar que acabe con su vida”

Desde hace varias semanas el hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, ha estado publicando fotografías vestido de mujer, maquillado e incluso en tanga. Su madre, Lourdes Ornelas, dijo en una entrevista que está tratando de hallar la manera de ayudarlo porque tiene problemas de adicciones.

En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ el 11 de mayo, Lourdes aseguró que ‘Camilín’, como es conocido por los fanáticos de su padre, no se encuentra bien y que incluso se estaría haciendo daño a sí mismo.

“Él no está bien, como se ve muy claramente, pero yo estoy pendiente, estoy tratando de hacer algo para poderlo ayudar medicamente, aquí (en España) no es tan fácil legalmente, y claro, yo lo quiero hacer legalmente, ayudarlo, ingresarlo”, dijo Ornelas.

La madre de Blanes explicó que las leyes españolas impiden que alguna persona, incluso familiares, intervengan en las adicciones de otro individuo si es adulto porque “es su derecho”.

“Aquí la ley es, si una persona tiene alguna adicción es su derecho, es algo que él ha escogido, entonces si él quiere seguir en eso nadie se lo puede prohibir porque él es un adulto y está en su derecho de morir de lo que quiera morir, entonces luchar con eso no es fácil y aun así juro que lo estoy haciendo porque no voy a dejar que se acabe con él ni con su vida”, sentenció la madre Camilín.

Para poder intervenir en la situación de su hijo, Lourdes debe comprobar que Camilo está poniendo su vida en riesgo y que así le permiten internarlo en un centro de rehabilitación.

“Que un juez me dé ese derecho, que yo compruebe que se está haciendo daño, él no hace daño a nadie, mas que sí mismo, entonces yo tengo que comprobar que su vida está en peligro […] Es lo que toca, es mi hijo, yo tengo que estar ahí”, aseguró.

La pérdida de Camilo Sesto le afectó

Camilo Blanes es el único hijo del cantante español Camilo Sesto, quien murió en 2019. Su partida física fue un golpe que no todavía le cuesta a su heredero universal sobrellevar, así lo dejó saber Lourdes Ornelas.

“Yo no pensé que le iba a afectar tanto, no lo pensé, pero sí le ha afectado mucho, de hecho, no se quiere ir de la casa de su padre porque le recuerda a él”, contó la madre de ‘Camilín’.

Asimismo, puntualizó que cuando el artista vivía en México estaba recuperado de sus adicciones, pero en España le fue mucho más fácil recaer, en un problema que vendría desde su adolescencia.

“En México estaba muy bien, pero aquí son muy liberales con todo esto de la bebida, de todo, aquí es un país muy liberal y encuentras de todo en todas partes”, argumentó.

