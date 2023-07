Kenia Os se muestra luciendo su cuerpo en microbikini mientras descansa en una playa de Miami

A Kenia Os le encanta el verano, y lo dejó ver en una serie de fotos que publicó en Instagram, mostrándose muy relajada en una playa de Miami y usando un microbikini con el que presumió su escultural figura. En tan sólo unas horas el post superó el millón de likes.

Desliza para ver todas las fotos

En otras fotos la bella cantante e influencer mexicana aparece corriendo junto al mar, posando al lado del cantante panameño Boza (con quien interpreta el tema “Ocean”) y luciendo sus curvas en una tanga multicolor. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “Ese cuerpito esta como pa’ llevarlo al Ocean”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

Kenia sabe muy bien cómo causar el interés de sus millones de fans, y publicó escenas de su próximo videoclip, en el que aparece usando un ajustado body azul y medias llenas de agujeros. También se mostró a punto de hacer una acrobacia, acompañada de un bailarín. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

Sigue leyendo: