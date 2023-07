Qué está sucediendo con Pornhub y por qué bloqueó el acceso desde Mississippi, Virginia y Utah

Recientemente, el popular sitio web de contenido para adultos, PornHub, ha tomado una decisión drástica en respuesta a los cambios en las leyes de tres estados de Estados Unidos: Mississippi, Virginia y Utah. Estos estados han implementado regulaciones que requieren que los sitios web para adultos verifiquen la edad de sus usuarios. Como resultado, PornHub ha comenzado a bloquear el acceso a su sitio web desde estas ubicaciones geográficas específicas.

La nueva ley exige que los sitios web de contenido para adultos implementen medidas para verificar la edad de los usuarios antes de permitirles acceder a su contenido. Para cumplir con estos requisitos, PornHub estaría obligado a utilizar una billetera digital llamada LA Wallet, la cual permite a los usuarios compartir su licencia de conducir como prueba de edad.

Esta medida ha generado cierta controversia y ha tenido un impacto significativo en la comunidad de usuarios de PornHub en Louisiana, estado donde LA Wallet es una opción popular. Según declaraciones de PornHub, desde que implementaron este bloqueo, el tráfico proveniente de Louisiana ha disminuido aproximadamente un 80 por ciento. Sin embargo, el sitio también ha señalado que la gente no ha dejado de buscar contenido para adultos, sino que han migrado hacia otros rincones de Internet que no verifican la edad de manera estricta, que no cumplen con la ley y que no toman en serio la seguridad del usuario. En muchos casos, estos sitios ni siquiera cuentan con una moderación adecuada del contenido.

La decisión de PornHub de bloquear el acceso desde Mississippi, Virginia y Utah refleja su posición con respecto a estas nuevas leyes y regulaciones vigentes en cada jurisdicción en la que operan. Al implementar medidas para verificar la edad de los usuarios, PornHub busca garantizar que su contenido esté limitado a adultos legalmente aptos y proteger así a los usuarios más jóvenes de acceder a material inapropiado.

Si bien esta medida puede haber causado inconvenientes para algunos usuarios en los estados afectados, PornHub está tomando medidas para adaptarse a las nuevas regulaciones y seguir brindando un entorno seguro y legal para aquellos que deseen acceder a contenido para adultos.

Sigue leyendo:

– Pornhub bloquearía a los usuarios de Rusia como señal de apoyo a Ucrania

– Pornhub bloqueó el acceso a usuarios de Utah para protestar por una controvertida ley

– El video sexual de una menor de 13 años publicado en Pornhub por el que Visa será llevada a juicio