Pornhub bloquearía a los usuarios de Rusia como señal de apoyo a Ucrania

El sitio de contenido para adultos Pornhub habría restringido a los usuarios cuyas búsquedas se realicen desde Rusia. Resulta que, al website ver que una dirección IP proviene del país en conflicto, no le permite acceder al contenido de la página web. Se cree que esto sería en solidaridad con Ucrania, pues en la página principal el sitio ha colocado una bandera del país que ha sido bombardeado en los últimos días bajo órdenes del presidente ruso Vladimir Putin.

🇷🇺🇺🇦 | Los usuarios desde Rusia que intentaron visitar Pornhub fueron literalmente bloqueados por un mensaje que les decía que el contenido se había detenido junto con una bandera y un mensaje de apoyo ucraniano.pic.twitter.com/OSyE95uSd2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 25, 2022

Muchos son los usuarios de Rusia que han reportado que el sitio web Pornhube les arroja un mensjae que indica que la página web está deshabilitada. Los más osados han tratado de acceder al sitio web con un VPN y en ese caso, Pornhub, les solicita una cuestionario preguntando si el usuario es mayor de 18 años. Sin embargo, al ingresar la edad, vuelve a salir el mensaje de desactivación de la página de Pornhub. This is what happens when you visit Pornhub using a VPN routed through Russia. #Ukraine pic.twitter.com/YejJmmmR3R— Caleb O. Brown (@cobrown) February 25, 2022

Al igual que durante la crisis pandémica y la cuarentena, Pornhub habría colocado todo su contenido para miembros “Premium” gratuito. Esto, para sobrellevar el tiempo de encierro de algunos. Ahora, el sitio web de contenido para adultos ha hecho lo mismo para algunas regiones del mundo. Claramente, todas las direcciones que provengan de Rusia no tendrán, por ahora, acceso al portal. Esto pareciera ser una señal de apoyo al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy en desacuerdo con Vladimir Putin. Hasta ahora el website Pornhub no ha hecho un anuncio oficial.

