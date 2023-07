Ron DeSantis permanece muy atrás de Donald Trump, admite Steve Cortes

Durante una discusión de Twitter Spaces que sostuvo el domingo por la noche con CryptoLawyerz, usuario anónimo de Twitter, Steve Cortes, vocero del súper PAC de Ron DeSantis, reconoció que el gobernador de Florida permanece atrás de Donald Trump en la carrera por definir la candidatura republicana a las elecciones del próximo año.

“En este momento en las encuestas nacionales estamos muy atrasados, seré el primero en admitirlo. Creo en ser franco y honesto. Es una batalla cuesta arriba, pero claramente Donald Trump es el favorito desbocado”, indicó.

Sin embargo, el asesor confía en que todavía pueden remontar la ventaja que les lleva quien en su momento también fue su candidato, y para lograrlo necesitan trabajar arduamente.

“En los primeros cuatro estados que son tremendamente importantes, las encuestas son mucho más estrictas, todavía estamos claramente abajo. Hemos bajado los dos dígitos, tenemos trabajo que hacer”, expresó.

Y es que, de acuerdo con las encuestas de Real Clear Politics, en Iowa, Trump mantiene 21.3% de ventaja sobre DeSantis.

Con respecto a New Hampshire, el porcentaje es todavía mayor, 26.6%

En tanto, en Carolina del Sur, la tendencia apunta a 19.7% de ventaja para el expresidente; una cifra menor, pero complicada de alcanzar para el gobernador de Florida.

La esperanza de DeSantis es que en Nevada la tendencia pueda ser más favorable para sus objetivos, pero la popularidad de Trump resulta bastante complicada de superar.

Al respecto, Steve Cortes mencionó que no se debe perder de vista cómo el magnate de 77 años, lejos de ganar más simpatizantes, ha perdido a un gran número y es a ellos a quienes la propuesta política de Ron DeSantis debe seducir.

“Trump no ha ganado votantes. Creo que ha perdido bastantes”, subrayó.

Por ello, el vocero tiene la esperanza de que su candidato consiga remontar en la preferencia del electorado, aunque también es consciente de su enorme reto y, en caso de no salir victorioso, se muestra optimista al señalar cómo el proceso para definir al candidato republicano fortalecerá a quien termine por representar al partido conservador en las elecciones del próximo año.

“Si no prevalecemos, y tengo toda la intención de ganar, pues no me inscribí para quedar en segundo lugar, haremos que el presidente Trump sea mejor por tener este tipo de proceso de elección”, concluyó.

