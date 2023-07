Si tienes una cuenta de Netflix en 4K es muy probable que estés desaprovechando la: conoce por qué

Aquellos afortunados usuarios que cuentan con una cuenta de Netflix que permite reproducir contenido en 4K están disfrutando de una experiencia visual de alta calidad. Sin embargo, es probable que muchos de ellos estén desaprovechando esta función debido a que no la utilizan de forma correcta.

Si eres uno de esos usuarios que ve Netflix directamente desde tu televisor, no hay ningún inconveniente. Estás recibiendo la calidad 4K por la cual estás pagando. Los televisores modernos con capacidad para 4K ofrecen una experiencia inmersiva con colores vibrantes y una nitidez asombrosa, brindándote una experiencia cinematográfica en tu propia sala de estar.

No obstante, aquellos que ven Netflix desde una computadora o un navegador web no experimentan este nivel de calidad. Esto se debe a que los navegadores populares como Chrome, Brave o Firefox reducen la calidad de transmisión en ordenadores para evitar la grabación no autorizada de contenido. En resumen, la calidad de imagen se ve comprometida.

Además de aquellos que ven Netflix desde sus computadoras, también debemos mencionar a aquellos usuarios que disfrutan de sus series y películas favoritas en sus teléfonos o tabletas. Lamentablemente, en este caso, ocurre algo similar en cuanto a la calidad de reproducción en 4K.

La mayoría de los teléfonos y tabletas no admiten la reproducción de contenido en 4K, ya sea debido a limitaciones de hardware o restricciones impuestas por el propio servicio de transmisión. Esto significa que, aunque tengas una cuenta de Netflix que permita el streaming en 4K, es probable que no puedas disfrutar de esta calidad en tu dispositivo móvil.

Pero aquí viene el truco: si deseas disfrutar del contenido en 4K desde tu computadora, existen alternativas. Algunos navegadores, como Microsoft Edge o Safari de Apple, ofrecen una reproducción de video en 4K sin limitaciones. Estos navegadores no reducen la calidad de transmisión y te permiten aprovechar al máximo tu cuenta de Netflix.

Entonces, si eres uno de esos usuarios que disfruta de ver series y películas en tu computadora, considera cambiar a Microsoft Edge o Safari para obtener la calidad de 4K real. Al hacerlo, podrás apreciar los detalles más finos, los colores más intensos y sumergirte por completo en la experiencia visual de alta definición que ofrece Netflix.

Sigue leyendo:

– Netflix comenzó a restringir el uso compartido de contraseñas en Estados Unidos

– Netflix: cómo resolver los errores de descarga más comunes en pocos minutos

– Netflix: cómo funcionará el nuevo sistema de cuentas compartidas