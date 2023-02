Netflix: cómo resolver los errores de descarga más comunes en pocos minutos

Netflix es una de las plataformas de transmisión de video más populares en todo el mundo, y ofrece una gran cantidad de contenido que se puede descargar para su visualización sin conexión.

Sin embargo, en algunas circunstancias esta función puede presentar errores que impiden a los usuarios poder descargar el material. Los 3 tipos de fallos más comunes están relacionados con superar el número de descargas permitidas por la plataforma, problemas de conectividad y por último, de sobrecarga del sistema. Cada uno de estos está asociado a un código que se muestra en pantalla al momento de intentar realizar la descarga.

Errores más comunes al descargar en Netflix

Al producirse un error de descarga Netflix se encargará de mostrar en pantalla un código explicando el motivo del fallo

1. Límite de descargas

Existe un límite en cuanto a la cantidad de contenido que puedes descargar en un solo dispositivo. Si intentas descargar más de 100 archivos en un solo dispositivo, es posible que recibas uno de los siguientes mensajes de error: 10016-22002, 10016-22005 y 10016-23000.

Estos mensajes de error significan que has alcanzado el límite de descargas que puedes realizar en ese dispositivo. Netflix solo permite descargar hasta 100 archivos en un solo dispositivo, y una vez que alcanzas esa cifra, la opción de descarga se bloquea. Esto es una medida de seguridad implementada por Netflix para proteger su contenido y evitar la posible violación de derechos de autor.

Para solucionar este problema y continuar descargando contenido el usuario debe eliminar contenido que haya descargado de forma tal que pueda abrir espacio para descargar nuevas series y películas.

2. Conexión

El mensaje “Hubo un problema con esta descarga (DLS.2)” que aparece en Netflix al intentar descargar un archivo puede ser una indicación de un problema con la red del usuario. Esto significa que el archivo que se está tratando de descargar no se pudo completar debido a un problema con la conexión a Internet.

Hay varias razones por las que esto puede estar ocurriendo, incluyendo un problema con la señal WiFi o un problema con el caché en el dispositivo desde el que se está accediendo. En el caso de un problema con la señal WiFi, la solución puede ser mover el dispositivo más cerca del router o simplemente reiniciar el router. Si el problema es con el caché, se puede solucionar borrando la caché del dispositivo o reiniciándolo.

Es importante tener en cuenta que una conexión a Internet estable y rápida es esencial para descargar archivos en Netflix. Por lo tanto, es recomendable asegurarse de que la red esté funcionando correctamente antes de intentar descargar nuevamente el archivo.

3. Ver y descargar contenido

Si aparece un mensaje donde se lee que “Hubo un problema con esta descarga (VC2-W800A18F)” puede ser que el usuario está intentando iniciar una descarga mientras está viendo contenido. En este caso, la descarga no se puede iniciar debido a un conflicto entre el uso de la transmisión en vivo y la descarga.

Para solucionar este problema, una solución es crear un nuevo perfil en la cuenta de Netflix. Al crear un nuevo perfil, se asegura que la descarga pueda iniciarse sin ningún conflicto. Además, esto también permite al usuario separar su actividad de transmisión y descarga, lo que puede ser útil para mantener un seguimiento de su actividad y preferencias.

Otra solución es cerrar la sesión en la cuenta de Netflix y luego iniciar sesión nuevamente. Esto puede ayudar a resolver cualquier conflicto que pueda estar ocurriendo en la cuenta y permitir al usuario iniciar la descarga sin problemas.

4. Otros errores

Los errores de descarga en Netflix también pueden producirse por otras razones. Una de ellas es que el contenido ya no está disponible para verlo sin conexión. En estos casos, pueden aparecer en pantalla códigos como NQL.22007, VC2-CV2-M1-B22007 o VC2-CV2-M1-B22006. Estos códigos indican que el contenido que el usuario intenta descargar ya no está disponible para verlo sin conexión y, por lo tanto, no puede ser descargado.

Otra razón por la que pueden producirse errores de descarga en Netflix es que el dispositivo (en este caso Android) no es compatible con la función de descarga de contenido de Netflix.

Esto también te puede interesar:

– Netflix limitará las descargas en nuevo plan con publicidad

– Netflix revelará las estadísticas de audiencia de sus series

– Netflix anunció que usuarios premium contarán con dos nuevas ventajas: cuáles son