Netflix revelará las estadísticas de audiencia de sus series

Netflix anunció que a partir de noviembre comenzará a publicar las estadísticas oficiales de audiencia de todo el contenido en su plataforma de streaming. La información será recopilada por la agencia Broadcasters Audience Research Board (BARB) especializada en este tipo de mediciones.

BARB se encargará de medir las cifras diarias de audiencia en Reino Unido e informará de forma mensual las cantidades de reproducciones.

El anuncio de Netflix supone un giro de 180 grados con la política que mantenía la compañía, pues hasta ahora la plataforma de streaming no informaba públicamente los números de visualizaciones de su contenido. La única información al respecto que suministraba Netflix al público era al momento en que alguna serie lograba generar un impacto significativo tal y como sucedió con Squid Game, el éxito asiático que se convirtió en el programa más visto de la empresa.

“En 2019, en la conferencia RTS en Cambridge, acogí con satisfacción la idea de que las audiencias de Netflix se midieran de forma independiente. Nos hemos mantenido en contacto con BARB desde entonces y nos complace comprometernos con su medición confiable de cómo la gente ve televisión en el Reino Unido”, dijo Reed Hastings, codirector ejecutivo de Netflix a través de un comunicado.

La idea de no dar a conocer los datos precisos de audiencia no es algo en lo que Netflix se encuentre sola pues otras compañías como Disney Plus, HBO Max y Star Plus tampoco ofrecen al público esta información.

Es por ello que hasta ahora gran parte de la data que se utiliza para calcular el éxito de una producción en una plataforma de streaming está basada en proyecciones y no en números específicos.

Es de esperar que Netflix replique esta iniciativa en otros países, para poder tener una visión global de qué tan bueno es el desempeño de los títulos que se encuentran en la plataforma. Esto es importante por dos motivos fundamentales, el primero de ellos es poder conocer si las inversiones que vienen realizando en películas y series están dando los resultados esperados, especialmente en un momento en el que la compañía ha perdido un número importante de suscriptores.

Asimismo, en segundo lugar, el poder contar con las mediciones llevadas a cabo por un tercero permiten que Netflix pueda negociar en una mejor posición con aquellas compañías que deseen incluir su publicidad en su nuevo paquete económico.

Esto también te puede interesar:

– Netflix: 3 trucos para aprovechar al máximo tu suscripción

– Netflix limitará las descargas en nuevo plan con publicidad

– Menos del 1% de los usuarios de Netflix ha probado sus videojuegos