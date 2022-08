Menos del 1% de los usuarios de Netflix ha probado sus videojuegos

La apuesta de Netflix por entrar al segmento de los videojuegos pareciera no estar dando los resultados que la plataforma de streaming tenía previstos. El número de descargas representa tan solo una fracción de lo que se esperaba un año después del lanzamiento de sus primeros videojuegos.

De acuerdo con estadísticas recopiladas por la firma Apptopia, el número total de usuarios que juegan de manera constante los títulos que ofrece Netflix es de tan solo 1.7 millones de personas.

Esta cantidad representa si bien puede parecer significativa, representa menos del 1% de los más de 220 millones de suscriptores que posee la plataforma en todo el mundo. Los datos parecen dar a entender que pese a que Netflix aún se mantiene como el máximo referente en lo que al servicio de streaming se refiere, lo mismo no sucede en todos sus segmentos de negocio.

La falta de descargas ha ocurrido pese a que la plataforma ha creado juegos inspirados en algunas de sus producciones más exitosas hasta el momento como por ejemplo Stranger Things. No obstante, los juegos no han podido disfrutar del mismo nivel de aceptación que las propias series y películas en las que están inspirados.

Entre los títulos lanzados por Netflix se encuentran Exploding Kittens, Into the Dead 2, Asphalt Extreme, Stranger Things: 1984 y Stranger Things 3: The Game. Próximamente también se espera que llegue una adaptación de la popular serie Gambito de Dama, así como otro inspirado en La Casa de Papel.

Los números poco prometedores que están teniendo los juegos de Netflix no son una sorpresa para la compañía, ya que la plataforma, en una carta a sus inversionistas, indicó que eran conscientes de que estaban compitiendo contra algunas de las empresas más grandes de la industria como por ejemplo Epic Games.

Lo cierto es que de continuar esta tendencia luce poco factible que Netflix decida continuar apostando por este tipo de productos, más aún tomando en cuenta el hecho de que durante el último año han perdido uno importante número de suscriptores.

Según los propios datos publicados por Netflix, en lo que va de 2022 han perdido más de un millón de suscriptores, algo que tiene preocupados tanto a los directivos de la empresa como a sus inversionistas.

