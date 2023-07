Diez consejos para inmigrantes indocumentados para enfrentar Ley SB 1718 en Florida

El 1 de julio entró en vigor la Ley SB 1718 contra inmigrantes indocumentados en Florida, la cual contempla diversas restricciones que podrían afectar no solamente a estas personas, sino también a sus familias y empleadores.

La ley fue promulgada por el gobernador republicano Ron DeSantis en mayo pasado y ha desatado críticas entre empleadores y defensores de derechos civiles, así como varias dudas sobre su aplicación.

El Florida Policy Institute (FPI) destaca, por ejemplo, que la norma señala “violación de la ley” por parte de un inmigrante, pero que ese término es vago.

“Hay muchas formas en que un floridano podría violar la ley de inmigración principal de los EE.UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), suponiendo que esa sea la ‘ley’ a la que se refiere SB 1718”, dice FPI. “Pero debido a que SB 1718 menciona un enfoque sobre si alguien fue inspeccionado o no, no está claro cómo se aplicará esta ley”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) incluso señala que esta ley no define a quién se considera un “inmigrante indocumentados”, ya que eso podría calificar también para personas protegidas por DACA o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

“Esta nueva ley no define adecuadamente lo que significa ser indocumentado”, advierten ACLU. “No define claramente a quién se dirige la ley y, por lo tanto, abre la puerta a la aplicación excesiva y al perfilado racial”.

ACLU elaboró una guía sobre preguntas y respuestas básicas que podrían servir a indocumentados.

1. ¿Cómo saber si alguien es indocumentado?

Esta pregunta es difícil para aquellos con DACA o TPS, incluso con alguna visa tipo U o T. “Si tiene preguntas sobre si su estado califica como ‘indocumentado’ de conformidad con esta ley, se recomienda que busque un abogado de inmigración”, indica ACLU.

2. ¿Es obligatorio compartir estatus migratorio con la policía o quien lo solicite?

Los expertos señalan que “No”. Los inmigrantes tienen derecho a permanecer en silencio. “Legalmente, no está obligado a responder preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país”, indica la sugerencia.

Es importante señalar que a pesar de no responder eso, el oficial podría ejercer su discreción de detener a una persona.

Al no responder sobre el estatus migratorio “significa que si lo arrestan, un abogado tendrá motivos para argumentar que el arresto fue ilegal”.

3. ¿A quiénes debería compartir la identidad?

ACLU indica que la ley busca que un inmigrante se identifique ante oficiales de policía y ayudantes del alguacil, no agentes de inmigración o del FBI en Florida, además de que esto deberá ser bajo sospecha de un delito estatal o una infracción de tránsito.

“Si no tiene documentos de identificación, puede optar por permanecer en silencio. No está obligado a proporcionar su nombre o ‘mostrar sus documentos’ a un oficial de ICE por ningún motivo”, se agrega.

4. ¿Un ciudadano estadounidense puede transportar a su padre o madre indocumentados de una ciudad a otra en Florida?

Los expertos aclaran que la SB 1718 sobre el transporte de inmigrantes indocumentados “se aplica a viajar a través de las fronteras estatales hacia Florida”, no dentro del estado.

El gobernador Ron DeSantis tiene una cruzada contra inmigrantes indocumentados. / FOTO: Getty Images

5. ¿Qué pasa si un familiar es indocumentado y vive en otro estado y por una emergencia debe transportarlo a Florida?

Los expertos en derechos civiles advierten que la SB 1718 puede penalizar a las personas que transportan hacia Florida a personas indocumentadas, sin importar si son familiares o amigos.

Por ejemplo, si una tía indocumentada vive en Alabama es indocumentada y el sobrino la transporta a Florida, el sobrino puede enfrentar problemas legales.

6. ¿Qué pasa si un indocumentado se transporta en autobús a Florida?

ACLU indica que si la persona no está conduciendo no hay problema. Tampoco lo habrá si el conductor del autobús no tiene “motivos para creer” que esa persona es indocumentada.

7. ¿Un inmigrante indocumentado con una licencia legal de otro estado puede conducir hasta Disney de vacaciones?

No, indican los expertos, porque la SB 1718 invalida las licencias de manejo otorgada en otros estados a indocumentados.

Este lunes, el gobierno de DeSantis publicó la primera lista de estados cuyas licencias de conducir para indocumentados no acepta: Connecticut, Delaware, Hawai, Rhode Island y Vermont.

La autoridad aclara que esa lista será modificada en días posteriores.

8. ¿Un inmigrante indocumentado puede acudir al consultorio del médico o al hospital?

Sí, señalan los expertos de ACLU, ya que la nueva norma no impide recibir servicio médico, pero se podría preguntar por el estatus migratorio.

“Incluso si se presenta una pregunta sobre su estado migratorio en un formulario del hospital, no está obligado a responder”, se recuerda.

9. ¿Me pueden rechazar atención médica?

Si un inmigrante no quiere revelar su estatus migratorio, la SB 1718 no permite la negación del servicio.

10. ¿Se cancelan las identificaciones comunitarias?

Los expertos de ACLU señalan que no, ya que esas identificaciones comunitarias son legales en los condados que aprobaron la legislación correspondiente.

“Por ejemplo, si vive en el condado de Miami-Dade o Broward y ha adquirido previamente una identificación comunitaria a través de una organización sin fines de lucro que trabaja con la ciudad, estas identificaciones son reconocidas en su condado y son seguras de usar”, aclara.

Se sugiere a los indocumentados y sus familias pedir asesoría legal en Florida para conocer mejor en qué situación estarían en riesgo ante autoridades con la SB 1718.