Karla Martínez no se considera famosa y habla de cómo vive su vida fuera de las cámaras

Durante la emisión de este 4 de julio de ‘Despierta América’, presentaron un reportaje sobre Humberto Gutiérrez, un asesor de imagen que trabaja con grandes estrellas de la televisión hispana y les aconseja cómo mantenerse vigentes, por lo que surgió una plática entre Karla Martínez, Jomari Goyso y Francisca sobre cómo lidiar con la fama en la vida fuera de las cámaras.

“Menos mal que no soy famosa” comentó Karla, a lo que el presentador respondió sorprendido, “¿Que no eres famosa Karla?” y ella prosiguió: “yo no me considero famosa… para nada y trato de mantener mi vida lo más normal posible, yo ando chancluda en el súper, o sea yo no me he creído ese rollo de la televisión, de verdad te lo digo sinceramente”.

“O sea, soy figura pública, pero no me considero que soy una de esas personas que salen a la calle y ah, no me considero como esos actores y cantantes que de verdad la gente los sigue”, añadió. Sus declaraciones dejaron pensando a sus compañeros, quienes finalmente coincidieron con su opinión.

Por una parte Francisca mencionó que no son famosos sino populares, mientras que Jomari Goyso dijo: “somos conocidos por nuestro trabajo” y todos acordaron que no están al nivel de ser perseguidos por paparazzi ni nada parecido.

Por otra parte coincidieron con Humberto Gutiérrez, quien en dicho reportaje recalcó que tomarse un tiempo para dejar de trabajar y descansar un poco en el mundo de la farándula, puede hacer que dejes de tener ofertas para proyectos en el futuro, pues dejas de estar visible.

