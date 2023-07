Duras críticas de Cuauhtémoc Blanco contra jugadores de la selección mexicana: “No corren”

A pesar que el proceso interino de Jaime ‘Jimmy’ Lozano comenzó bien, tras la derrota de la selección de México ante Qatar por Copa Oro, las críticas fuertes han arreciado hacia el cuerpo técnico y principalmente contra los jugadores.

La leyenda mexicana Cuauhtémoc Blanco se ha unido al grupo de detractores por el bajo nivel que están exhibiendo muchos jugadores en El Tri y dejó entrever que falta “jerarquía” sobre el campo de juego.

“Hay buenos jugadores, pero los buenos jugadores tienen que correr, ahí no hay estrellas, ve al Liverpool o al Manchester City. Si no corres hoy no puedes jugar al futbol“, atizó el Cuauhtémoc en un tono directo, como siempre se le ha caracterizado.

Este señalamiento del ex jugador no es nuevo y no es el primero que lo realiza. Analistas y otros futbolistas retirados advirtieron, desde antes del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, que muchos de los futbolistas dentro de la selección de México “no corrían y no sudaban la camiseta” y que por eso los resultados no iban a terminar de llegar.

Cuauhtémoc Blanco actualmente se desempeña como gobernador del estado mexicano de Morelos. Foto: Imago7.

Pero otro punto tocado por Cuauhtémoc Blanco y también de amplia discusión en las tertulias deportivas en México es el de la humildad en el futbolista azteca. Recientemente el entrenador Javier ‘Vasco’ Aguirre reveló que varios elementos que juegan en Europa se han quejado de ir convocados a El Tri y esa información no ha caído muy bien en la afición.

Cuauhtémoc Blanco apuntó a los directivos mexicanos por el fracaso de la Selección

En su charla con Fox Sports, Cuauhtémoc Blanco también culpó de la crisis en el seleccionado mexicano a los directivos y quienes toman las decisiones por encima de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

A juicio del actual gobernador de Morelos, sus decisiones tan solo han afectado de manera negativa al nivel de competencia de los jugadores y en general al fútbol mexicano.

Se refirió en específico en la eliminación de los ascensos y descensos, medida que parecía provisional por el impacto en las finanzas que venía dejando la pandemia por el COVID, pero que se quedó de manera definitiva por decisión de los dueños de equipos de la Liga MX.

“Toda la gente de Expansión estaba esperanzada a subir a Primera División, ahora no hay, ahora, ¿en qué vas a invertir? ¿la sub-23? Realmente no va a servir, perdón a los directivos aunque les duela”, dijo.

La leyenda también bromeó sobre “ponerse de nuevo los cortos” (shorts) y volver al fútbol a sus 50 años, pero luego dijo estar seguro que si bien siempre estará cerca del fútbol en el horizonte tan solo está dedicarse de lleno al servicio público y su carrera política.

