“Son una generación fallida”: David Faitelson se desilusiona de la selección de México y considera que no es culpa del entrenador

La selección de México no termina de convencer y tras un buen inicio en la Copa Oro, la última derrota frente a Qatar despertó todas las alarmas en una afición que exige cambios profundos para volver a competir por lo menos dentro de la Concacaf.

Si bien no es aficionado sino periodista deportivo, David Faitelson comparte mucha de las críticas contra los seleccionados aztecas y a través de Twitter terminó de explotar: “Esta generación de futbolistas no sirve para nada“.

En un tono más calmado, Faitelson brindó un análisis de su argumento en el programa Ahora o Nunca de ESPN y agregó que ya no le tiene fe a los jugadores:

“Ya me rendí, esta es una generación fallida (…) Han llevado al fútbol mexicano al fondo” David Faitelson

El polémico analista también exculpó a Jaime ‘Jimmy’ Lozano y a cualquier otro entrenador que agarre las riendas de la Selección del descalabro reciente en el que se encuentran, ya que para él es necesario un importante cambio de jugadores y preparación previa que sigue sin ocurrir.

Para David Faitelson el problema es más profundo

David Faitelson luego en la tertulia del programa Tercer Grado Deportivo de TUDN explicó que hay un trasfondo para todo el mal momento en el que se encuentra El Tri y son las decisiones de los organismos rectores, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la Liga MX.

“Es una generación fallida de futbolistas porque no tienen nivel ni calidad individual; no han conseguido calidad colectiva, no tienen personalidad. No existen líderes… Jimmy Lozano es el último culpable”, dijo.

“La materia prima es de pésima calidad, está terrible”, agregó Faitelson, desnudando los problemas heredados desde la Liga MX y la FMF.

Lozano, entrenador interino, tendrá de cita el próximo sábado borrar el mal rato tras la derrota ante Qatar y pasar de cuartos de final de Copa Oro, una competición que históricamente se le ha dado a El Tri y tan solo Estados Unidos le ha hecho frente.

