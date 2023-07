La Casa Blanca busca intercambiar prisioneros con Rusia para liberar al periodista Evan Gershkovich

La Casa Blanca confirmó el viernes que ha estado en conversaciones con Rusia sobre un posible intercambio de prisioneros que involucra al periodista de The Wall Street Journal, Evan Gershkovich.

“Ha habido discusiones, pero esas discusiones no han conducido hacia una solución, por lo que no puedo decir que tengamos una vía clara para llevar a Evan a casa”, dijo Sullivan en una rueda de prensa y aseguró que no quiere dar “falsas esperanzas”.

Sullivan dijo que EE.UU. sigue en contacto con las autoridades rusas para tratar de liberar también a Paul Whelan, un exinfante de Marina detenido por agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) en 2018 y condenado a 16 años de prisión tras hallarlo culpable de “actividades de espionaje”.

“Hemos dejado claro desde hace meses, incluso antes de que Evan fuera detenido, que estamos dispuestos a hacer cosas difíciles con el fin de llevar a nuestros ciudadanos a casa”, incidió el funcionario.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, recordó en la misma rueda de prensa que este viernes se cumplen 100 días de la detención del periodista estadounidense y aseguró que “EE.UU. no tiene mayor prioridad que conseguir” su liberación.

Gershkovich, de 32 años, fue detenido a fines de marzo pasado en Yekaterimburgo, ciudad en los Urales, y el 7 de abril fue acusado formalmente de espionaje por el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).

Según el FSB, el periodista “recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso”.

Las autoridades estadounidenses y el WSJ han negado las acusaciones de las fuerzas de seguridad rusas contra el periodista y han exigido su liberación inmediata.

Este mismo viernes, el diario The Wall Street Journal publicó fotografías tomadas en lugares de todo el mundo a lo largo de estos meses, incluyendo la sala de redacción, la sede del Nasdaq, un partido de fútbol y una marcha, en las que se ve a mucha gente solidarizarse con su causa, mostrando carteles y camisetas en los que se lee “liberen a Evan”.

