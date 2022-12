Los países donde los estadounidenses pueden ser arrestados injustamente

El presidente Joe Biden envió un mensaje más amplio dirigido a todos los estadounidenses para que “tomen precauciones” y revisen los avisos de viaje del Departamento de Estado antes de viajar al extranjero, cuando anunció de que la deportista Brittney Griner de la WNBA había sido liberada por Rusia.

.Biden señaló que esos avisos ahora incluyen advertencias sobre el “riesgo de ser detenido injustamente por un gobierno extranjero”.

Las detenciones de varios estadounidenses en otros países, como la detención por parte de Rusia de Griner, quien regresó a Estados Unidos en la madrugada del viernes y la del veterano de la Marina Paul Whelan, quien permanece bajo custodia rusa después de cuatro años, han centrado una mayor atención del gobierno de Estados Unidos en la detención injusta de sus ciudadanos en el extranjero.

Es por eso que el Departamento de Estado agregó un nuevo factor de riesgo a sus avisos de viaje desde junio, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero sobre la posibilidad de que el gobierno de un país extranjero los detenga injustamente.

Ese indicador, representado por una etiqueta “D”, se ha adjuntado desde el verano a los avisos de viaje existentes para Rusia y otros siete países: Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Corea del Norte y Venezuela.

La explicación de esos indicadores en los avisos de viaje del Departamento de Estado puede leerse en inglés aquí.

El Departamento de Estado ya etiqueta entre otros a Afganistán, Bielorrusia, Birmania, China, Irán, Venezuela, Corea del Norte y Rusia como países a los cuales “no viajar”, su etiqueta de advertencia de viaje más seria.

El departamento no ha publicado cifras sobre cuántos estadounidenses están detenidos injustamente en el extranjero, pero según The New York Times, un alto funcionario del Departamento de Estado estimó en julio que había entre 40 y 50 estadounidenses detenidos injustamente por gobiernos extranjeros.

La administración Biden enfatiza que está haciendo todo lo posible para traer a casa a los estadounidenses encarcelados detenidos injustamente en el extranjero.

“No quiero que ningún estadounidense se quede injustamente detenido un día más si podemos traer a esa persona a casa”, dijo Biden el jueves.

