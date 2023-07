La mamá de Jay-Z, Gloria Carter, se casó con su novia Roxanne Wiltshire

La mamá de Jay-Z, Gloria Carter, caminó a altar con su novia Roxanne Wiltshire en el barrio de Tribeca en Nueva York, donde tanto su hijo como Beyoncé dijeron presente.

También estuvieron otros invitados famosos como Kelly Rowland, Tina Knowles-Lawson, Tyler Perry y Robin Roberts, según TMZ.

La pareja siempre se ha caracterizado por tener un perfil bajo y mantener su vida extremadamente lejos de las cámaras.

Solo se conoce que el romance comenzó hace muchos años, pero se desconoce dónde se conocieron.

Roxanne nació en Trinidad y Tobago, además estudió en Nueva York. Actualmente, trabaja en una fundación benéfica, al igual que Gloria Carter, que se encarga de la fundación de su hijo.

Jay-Z habló sobre la sexualidad de su madre

En el 2017, el famoso rapero Jay-Z habló por primera vez sobre la homosexualidad de su madre, Gloria Carter, en su canción ‘Smile’.

“Mamá tuvo cuatro hijos, pero es lesbiana. Tuvo que fingir tanto tiempo que era una actriz. Tuvo que esconderse en el clóset, así que se medicó. La sociedad avergonzó y el dolor fue demasiado para soportarlo”, es parte de la letra de la canción.

Luego, tras su aparición en la serie My Next Guest Needs No Introduction de David Letterman en Netflix, Jay-Z confesó que lloró de alegría cuando su madre le contó que se había enamorado de una mujer, “para ella, sentarse frente a mí y decirme ‘creo que amo a alguien’ fue fuerte. Lloré mucho, esa es la verdadera historia. Lloré porque estaba muy feliz, feliz de que finalmente fuese libre“.

“Lloré lágrimas de alegría cuando te enamoraste. No me importa si es él o ella. Solo quiero verte sonreír a través de todo el odio”, confiesa en otra parte de Smile.

“Imagínate haber vivido tu vida para otro, por sentir que estás protegiendo a tus hijos. Para mi madre eso significó tener que pretender que era alguien que no es, esconderlo, tratar de no avergonzar a sus hijos durante todo este tiempo“, expresó.

