El Piojo Herrera inició un conflicto mediático con su exjugador Joaquín Montecinos por hablar mal de su paso por Tijuana

Luego del duelo entre los Rayos del Necaxa y los Xolos de Tijuana, los incidentes de partido pasaron a un segundo plano. En conferencia de prensa se caldearon los ánimos luego de que Miguel Herrera fuese cuestionado sobre su exfutbolista Joaquín Montecinos. El chileno no salió muy bien de la institución mexicana y el Piojo no se quedó en silencio tras su descontento.

Necaxa y Tijuana igualaron 1-1, pero más allá del resultado, el Piojo realizó unas fuertes declaraciones que llegaron hasta Querétaro, nueva casa de Joaquín Montecinos en la Liga MX. El chileno venía criticando su estatus en el conjunto de Miguel Herrera, la falta de competitividad e incluso la gastronomía local.

“No tenemos que escuchar a un tipo que se vaya tirando mierda de un lugar, cuando tú tampoco fuiste tan relevante y viniste como la contratación bomba. Entonces él tendría que estar enojado conmigo, no con la ciudad ni con el equipo (…) Además yo todavía lo tenía en cuenta y él fue el que empezó a moverse para salir. Entonces que se calle la boca y se ponga a trabajar. Si es buen jugador, que lo demuestre. (…) después el tiempo dirá quién se equivocó”, replicó el Piojo.

¿Qué dijo Joaquín Montecinos?

El delantero chileno no se fue en buenos términos de los Xolos de Tijuana. En varias declaraciones, el sudamericano cuestionó el rendimiento colectivo del club al igual que su participación dentro del mismo. Montecinos también se habría metido con la ciudad por factores extradeportivos que habrían mermado su rendimiento. Montecinos no se fue a gusto de Tijuana.

“Me llevo muchas cosas positivas, a pesar de que las negativas fueron más. Un jugador se hace a base de experiencia, de partidos, cosas buenas y malas, la vida es así, hay que tratar de agarrar todo y sacar lo mejor de cada situación”, dijo el chileno.

Joaquín Montecinos cerró su participación con los Xolos de Tijuana con 40 partidos jugados. El chileno anotó 5 goles y repartió 3 asistencias. Pero los resultados colectivos no fueron obtenidos y el chileno no estaba a gusto con ello.

“Me contrataron para pelear campeonatos, para jugar Liguillas y eso no ha sucedido. Cuando peleas el descenso es porque fracasaste en el torneo y eso me duele mucho. Tengo dos torneos y medio y no he podido pelear liguillas y sí el descenso, y me da vergüenza“, dijo Montecinos para Red Gol.

