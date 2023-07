Cambió la Liga MX por el fútbol boliviano: el cuarioso traspaso de Leonel López

Los futbolistas mexicanos siguen siendo muy bien cotizados en otros países. Luego de que “Cubo” Torres se fuera a Costa Rica, en Sudamérica hay otro curioso destino en el que militará un mexicano. Leonel López dejó la Liga MX para iniciar su carrera en Bolivia.

El veterano mediocampista nacido en Zacoalco fue presentado como nuevo jugador de The Strongest. El conjunto boliviano hizo oficial su incorporación. López pertenecía a los Xolos de Tijuana.

“¡Bienvenido Leonel López a la familia atigrada! Nos complace sumar tu talento y tu pasión a nuestros colores. Juntos, estamos ansiosos por hacer historia y seguir construyendo el legado de nuestra querida institución. ¡Bienvenido al más fuerte!”, fue el mensaje de bienvenida del conjunto boliviano.

Adiós al fútbol mexicano

Leonel López jugó en varios equipos de la Liga MX. El veterano mediocampista de 29 años de edad jugó con el Club León, Toluca, Águilas del América, Pumas de la UNAM y su último club Xolos de Tijuana. Con la Fiera, López consiguió la Liga MX en la temporada 2013/2014.

El mediocampista mexicano jugó 214 partidos en la Liga MX. En todas esas participaciones el azteca acumula 4 goles y 15 asistencias. Leonel López jugó más de 13,000 minutos en el torneo azteca.

López en un partido con las Águilas del América. Azael Rodriguez/Getty Images.

Foto: Getty Images

Un grande de Bolivia

The Strongest es uno de los equipos de mayor historia en el fútbol boliviano. Sin embargo, desde hace varios años que el balompié de Bolivia es uno de los que ha desarrollado menor nivel en el continente sudamericano.

En cuanto al aspecto económico, la plantilla de The Strongest está valorada en poco más de $11 millones de dólares, una cifra que se queda corta con el Tijuana, un club que no tiene la mitad de la historia que el conjunto boliviano, pero que su platilla tiene el triple del valor. The Strongest viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores. JUAN MABROMATA- Getty Images.

Foto: Getty Images

Sigue leyendo:

· Un mexicano llega al fútbol de Bolivia: Leonel López ficha con el The Strongest dirigido por exasistente de José Mourinho

· Henry Martín interesa en la liga de Cristiano Ronaldo: el atacante mexicano estaría en el radar de Saudi Pro League

· El Atlético Madrid le vende a la Liga MX un mediocampista uruguayo de gran proyección