Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran muy enamorados sus 11 años de casados tras altibajos

El reconocido actor y productor Eugenio Derbez y la cantante Alessandra Rosaldo celebraron más de una década de casados. Sí, el tiempo parece volar, pues han transcurrido 11 años desde 7 de julio de 2012, día en que los artistas contrajeron nupcias en una boda espectacular que fue televisada.

Aunque en estos años han tenido altibajos como cualquier pareja, incluso en 2021 llegaron a reconocer que asistieron a terapia para salvar su matrimonio, fotografías, videos y textos muy románticos que colgaron el viernes en sus perfiles de Instagram sirvieron para mostrar a millones de internautas que siguen juntos y muy enamorados.

¿Cómo fueron sus publicaciones?

La cantante del dúo ‘Sentidos Opuestos’ compartió una galería de fotos del día de su boda. En las imágenes destacan las miradas y sonrisas que reflejaban la felicidad y el amor que sentían ese día.

“¡Una mil millones de veces sí! Contigo sí. Para siempre sí. Feliz Aniversario amor mío ♥️♥️♥️♥️♥️ Te amo con toda mi alma #11añosdecasados #happyanniversary #happy11thAnniversary #11yearsofmarriage💍 #felizaniversario💍 #aniversariodebodas “, fue el pie de foto que usó la artista para su post.

En sus stories, Alessandra también subió un video con románticas fotos de ellos que tenía de fondo unas palabras que le dedicó el día en que se casaron.

Por su parte, el recordado actor y creador de ‘La Familia P. Luche’ aprovechó la ocasión para publicar un video en el que se ven momentos emotivos como: cuando vio a su amada entrar al altar, sus miradas cómplices durante la ceremonia, su promesa de amor eterno, cuando le puso el anillo a ella y el beso.

“11 años desde que dijimos sí. 4,015 días han pasado y cada mañana elegimos seguir caminando de la mano, escribiendo nuestra historia. Gracias por tanto. Te amo ❤️”, escribió Derbez en el texto con el que acompañó el especial clip.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio?

Comenzaron su relación en 2005 cuando se enamoraron en un viaje a Canadá. Luego pasaron seis años de novios, pero Eugenio quería pasar a un siguiente nivel y fue entonces que, en febrero de 2012, le propuso que fuera su esposa.

La creatividad del actor no faltó en ese acontecimiento. Se vistió de príncipe y apareció montando un caballo para entregarle el anillo en un restaurante mientras el vocalista de Reik interpretaba la canción ‘Creo en ti’, que los identifica como pareja.

¿Qué ha pasado en 11 años?

En 2014 la pareja vio nacer a su única hija en común llamada Aitana, la pequeña, que se ganó el afecto del público desde muy temprana edad, ha sido pieza clave para la hermosa familia que han conformado, en la que están incluidos los otros tres hijos del actor. View this post on Instagram A post shared by Eugenio Derbez (@ederbez)

A través de los años han surgido rumores de separación entre ellos, pero han sabido superarlos con terapia de pareja según confesaron en el programa ‘El Gordo y La Flaca’ en 2021.

“Hemos tenido crisis en las que hemos pensado que a lo mejor tendríamos que separarnos”, dijo Rosaldo en ese momento. Luego Derbez agregó: “Dos que tres (crisis) así de ya de… la próxima semana me voy”.

“Buscamos ayuda, estuvimos en terapia… Hubo un momento que con terapia tampoco se podía… y cuando te dicen ‘Entonces vamos a trabajar en cómo se van a separar’ y ahí es donde dices ‘No espérate, igual y no'”, comentó la pareja que este año celebró 11 años de casados.

***

Sigue leyendo:

– Eugenio Derbez se le va a la yugular a Bárbara Torres por andar llorando en “La casa de los famosos” | VIDEO

– Eugenio Derbez y Alejandra Espinoza apoyan a “No Kid Hungry”, alimentos gratis para niños

– José Eduardo Derbez confiesa que su prima se desnudó frente a él y Eugenio Derbez ¡Así reaccionaron! | VIDEO