Eugenio Derbez y Alejandra Espinoza apoyan a “No Kid Hungry”, alimentos gratis para niños

Muchos niños en los Estados Unidos dependen de los desayunos y almuerzos de las escuelas para poder recibir una alimentación balanceada. Al llegar el verano, estos niños no asisten a los colegios porque lo que no reciben esa comida y es entonces, cuando su condición de hambre, regresa a ellos. Es por eso que las grandes estrellas y personalidades latinas como Eugenio Derbez, Alejandra Espinoza, La Chef Lorena García y la ex de Marc Anthony, Dayanara Torres, se han unido con la organización “No Kid Hungry“. Eugenio Derbez, actor mexicano en Hollywood. Video: cortesía de No Kid Hungry.

El actor mexicano preferido en Hollywood siempre ha sido embajador de buenas causas, más si se trata de un niño. Por eso grabó unos videos, cosa que también hizo la estrella de Univision, Alejandra Espinoza, la ex Miss Universo Dayana Torres y la reina de las cocinas, Chef Lorena García, en la que invitan a todos a colaborar en una campaña por los Estados Unidos.

La misma promueve que todos estos niños sigan recibiendo los alimentos durante la época de vacaciones escolares y lo que dure el verano. “No Kid Hungry” asegura que esta es la época de más hambre infantil del año.

Programas de alimento para niños en verano. Video: cortesía de No Kid Hungry.

¿Cómo ayudar a “No Kid Hungry” junto a Eugenio Derbez y Alejandra Espinoza?

Los padres, abuelos, demás familiares y personas que cuiden niños y estén bajo su cargo deben enviar un mensaje de texto con la palabra “COMIDA” al 304-304. También pueden visitar el Whatsapp de “No Kid Hungry” y ahí encontrarán una lista de lugares que entregan comida gratis a los niños cerca de donde vive.

Hay otras personalidades que también hacen la función este año de embajadores: la animadora Patti LaBelle, Kelly Rowland, Kwame Onwuachi y muchos más. La idea es alimentar a los niños y brindarles la mejor calidad posible comida. También aliviar las cargas económicas que esto conlleva en algunas familias. Recordemos que los alimentos han ido encareciendo en los últimos meses en EE. UU. debido a la crisis económica.

Alejandra Espinoza invita a unirse a No Kid Hungry. Video: cortesía de No Kid Hungry.

Sigue leyendo: