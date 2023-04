José Eduardo Derbez así explicó por qué prefirió el apellido de Eugenio Derbez y no de Victoria Ruffo | VIDEO

José Eduardo Derbez no deja de ser noticia, y no sólo por él, sino también por sus famosos padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Quienes no tienen ningún contacto pues su relación acabó en los peores términos.

Ante esto, el también comediante tomó una decisión que muchos medios aseguran no le gusto nadita a su famosa madre.

Fue en una charla con el programa “El minuto que cambió mi destino” de Grupo Imagen donde reveló la razón por la que ha evitado usar el apellido de su mamá.

Esta vez desató la polémica cuando lo cuestionaron sobre el nombre que eligió para que lo identificaran en la industria del entretenimiento.

Y aseguró que utilizaría su nombre a secas, ya que en el medio no hay muchos actores homónimos. Pero, “para no meterse en broncas” con ninguno de sus papás, después recapacitó y decidió utilizar ambos apellidos.

“Seguían (los medios poniendo) ‘José Eduardo Derbez’ y entonces llegó un momento en el que dije: déjenlo así, así se queda, así lo dejamos. Y así me di de alta y ya” JOSÉ EDUARDO DERBEZ

Expuso el hijo mayor de Victoria Ruffo para Imagen Televisión. Esto ocasionó que las revistas de espectáculos comenzaran a identificarlo con su apellido paterno.

Dejando de lado su segundo apellido, algo que le molestaba y por lo cual tendía a solicitar la aclaración, asegurando que su nombre era “José Eduardo Derbez Ruffo”. No obstante, sus esfuerzos fueron en balde, ya que las publicaciones siguieron identificándolo como se le conoce hasta ahora.

Dichos medios en su momento señalaron que esto molestó a Victoria Ruffo, quien al final entendió que no había quedado en las manos de su hijo la composición de su nombre artístico.

El cual al final del día fue el problema más leve que enfrentó el actor en el despegue de su carrera, ya que por más que acudía a castings nunca corría con suerte, hasta que Pedro Damian decidió darle su primera oportunidad en el drama juvenil “Miss XV”.

Sigue leyendo:

Victoria Ruffo se le va a la yugular a Eugenio Derbez: “Siempre ha sido imprudente”

Victoria Ruffo hace inaudita confesión: “Si me invitan yo voy de viaje con los Derbez” | VIDEO

Eugenio Derbez revela el inesperado desaire que le hizo a su ex, Victoria Ruffo | VIDEO