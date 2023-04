Victoria Ruffo se le va a la yugular a Eugenio Derbez: “Siempre ha sido imprudente”

Victoria Ruffo no se contuvo y en una charla con medios aprovechó para enviar un contundente mensaje a Eugenio Derbez, su ex pareja sentimental, que de inmediato fue percibido por el público, los medios y las redes sociales.

El motivo de la respuesta de Victoria fue que hace una semana se dijo que Eugenio le había mandado un mensaje de condolencias por el fallecimiento de su madre.

Ese mensaje, de acuerdo a lo publicado por diversos medios, fue enviado por Eugenio a través de su hijo en común con Victoria, José Eduardo. Derbez argumentó que no lo hacía de otra manera porque no quería ser imprudente.

Y precisamente ese comentario fue a lo que respondió Victoria, una de las actrices más reconocidas de México, al asegurar que su hijo José Eduardo Derbez no le había compartido algo: “No pues me dijo nada, hasta dije qué poca abuela; pero hay un Dios que todo lo ve”, afirmo Victoria Ruffo, en medio de una sonrisa, sobre el comportamiento de su ex

En la charla con medios, Victoria escuchó que Eugenio Derbez había comentado que no quería ser imprudente.

Y, notablemente molesta, Victoria afirmó que siempre ha sido imprudente y no ocultó su sorpresa y decepción: “Siempre ha sido imprudente, todavía hay cosas que limpiar después de 30 años”, afirmó, antes de reconocer que si la invitan al reality de los Derbez, ella está puesta para ir de viaje.

Victoria hizo un recuento de cómo ha vivido estos difíciles días: “Algunos días bien, otros días mal, pero agradeciendo también a la vida que mi mamita nos vivió mucho tiempo, estuvo con nosotros siempre, muy unida, y pues bien. Mi mamá está conmigo todos los días, no sentí algo en específico. Gaby si, pero ella era más cercana porque vivían juntas”, compartió.

Victoria también compartió el mensaje que le mandó a Maribel Guardia, que recientemente perdió sorpresivamente a su hijo: “Le mandé un mensaje diciendo que lo sentía mucho, que la quiero mucho, que la amo, que es una mujer maravillosa como amiga, trabajadora, mamá, como todo es de admirar, que la amo, la quiero mucho”, finalizó.

