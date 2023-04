Eugenio Derbez revela el inesperado desaire que le hizo a su ex, Victoria Ruffo | VIDEO

Una vez más Eugenio Derbez está bajo el escrutinio público después de que revelara la razón por la que no le dio las condolencias a su expareja y madre de su hijo, José Eduardo Derbez, Victoria Ruffo.

En un encuentro con la prensa para presentar la tercera temporada de “De viaje con los Derbez”, el actor de 61 años reveló la razón por la que no le dio sus condolencias a la protagonista de “Corona de lágrimas”.

Dicho cuestionamiento lo tomó por sorpresa y aunque se quedó un momento pensando, para después admitir que no le había dado sus condolencias a la protagonista de “La Madrastra”, quien es madre de su hijo José Eduardo.

Ante esto, el esposo de Alessandra Ronaldo señaló que decidió no hablarle a su expareja debido a que no sabía cómo lo iba a tomar. Ya que cabe recordar que Eugenio y Victoria no concluyeron su relación en buenos términos, incluso hubo problemas con respecto a la patria potestad de José Eduardo.

“No, la verdad no. No supe qué hacer como la situación ha estado complicada. Se lo mandé a decir con José Eduardo, pero no quise enviarlo en ese momento, no sabía cuál iba a ser la reacción, entonces nada más le dije a José Eduardo como algo muy íntimo ‘Lo siento mucho…’, pero nada más” EUGENIO DERBEZ

Indicó el actor de “CODA”, quien sostuvo una relación con la protagonista de “Victoria” en los años 90, pero que lamentablemente terminó y que aún tienen conflictos por una supuesta boda.

¿De qué murió la madre de Victoria Ruffo?

Guadalupe Moreno Herrera, madre de Victoria Ruffo, falleció a los 89 años de edad, víctima de un infarto, así lo reveló la actriz y el resto de la familia.

“Gracias a Dios no sufrió mi mamita, estamos tranquilas las tres hermanas de que ya estaba con ganas de irse mi mamá, pero se fue tranquila” VICTORIA RUFFO

Sigue leyendo:

Eugenio Derbez revela la inesperada razón por la que no toma ni una gota de alcohol

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez siguen juntos por contrato? La cantante rompe el silencio | VIDEO

Eugenio Derbez revela lo aterrador que fue para él ver a su hijo Vadhir cerca de morir | VIDEO

Victoria Ruffo confiesa que a José Eduardo Derbez le afectó mucho la muerte de su abuela: “está desesperado” | VIDEO

Victoria Ruffo y su esposo Omar Fayad rompen en silencio sobre su supuesta separación | VIDEO

Victoria Ruffo convertiría parte de las cenizas de su madre en piezas de joyería | VIDEO