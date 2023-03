¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez siguen juntos por contrato? La cantante rompe el silencio | VIDEO

Alessandra Rosaldo esta vez fue rudamente cuestionada por la prensa mexicana sobre si ella entró al “club” de las parejas que firman un contrato para continuar juntas. Pues su matrimonio con el reconocido comediante, actor y productor, Eugenio Derbez, es uno de los más mediáticos del entretenimiento hispano.

Ante esto, la vocalista de “Sentidos Opuestos” fue muy clara al respecto, pues señaló que a pesar de la ola se separaciones que han aquejado al mundo del espectáculo recientemente. Ella y su marido no necesitan de ese tipo de contratos para continuar juntos.

Sino todo lo contrario, pues ya han hablado de renovar sus votos, pero a través de diversos rituales, que todavía siguen analizando para continuar con su historia de amor, a pesar de los rumores que los acusan de pasar por problemas maritales.

Así lo dio a conocer ante los cuestionamientos de la reportera de “Venga la Alegría” en su llegada a la Ciudad de México.

“La verdad no pasa por nuestra cabeza. No es algo que hayamos platicado. Lo que sí hemos hablado es de renovar votos y volvernos a casar. Casarnos de diferentes formas como bajo diferentes rituales. Pero no hemos pensado en firmar cierta cosa, no eso no ha venido a nuestra mente”.

ALESSANDRA ROSALDO