Victoria Ruffo hace inaudita confesión: “Si me invitan yo voy de viaje con los Derbez” | VIDEO

Victoria Ruffo sigue dando de qué hablar son respecto a Eugenio Derbez. Y en esta ocasión la madre de José Eduardo Derbez hizo una revelación que dejó a más de uno boquiabierto, pues confesó que estaría dispuesta a viajar con la familia de su expareja.

Con quien recordemos acabó muy mal su relación, al grado que no le permitía ver a su hijo José Eduardo cuando era pequeño. Pues ella aseguraba que él la había engañado.

Fue en un encuentro con la prensa tras ser madrina de la obra de teatro “La Clase”, donde su hijo José Eduardo participa. Donde la ex de Eugenio fue cuestionada sobre si se atrevería aparecer en el reality show del famoso comediante y toda su familia, incluyendo a su hijo.

“Ah sí, si me invitan yo voy de viaje con los Derbez, claro”, señaló Ruffo. E incluso aseguró que le encantaría irse a Dubai con ellos, sin importar cuál sea la temporada.

A pesar de que las declaraciones fueron breves, la actriz de “La Madrastra” tomó con humor estas preguntas sobre su expareja, con quien muchos aseguran no se habla.

Incluyendo los propios actores, pues en repetidas ocasiones tanto Eugenio y Victoria han confesado que no se hablan ni por equivocación.

Incluso ni en los momentos más complicados, como la reciente muerte de la madre de Ruffo, pues fue el propio Eugenio quien señaló que no le dio el pésame a su expareja.

“No, la verdad no. No supe qué hacer como la situación ha estado complicada. Se lo mandé a decir con José Eduardo, pero no quise enviarlo en ese momento, no sabía cuál iba a ser la reacción, entonces nada más le dije a José Eduardo como algo muy íntimo ‘Lo siento mucho…’, pero nada más”

