Alessandra Rosaldo confiesa que estuvo cerca de abandonar el reality “De viaje con los Derbez” | VIDEO

Una vez más “De Viaje con los Derbez” está dando de qué hablar, pues las declaraciones inesperadas no han parado como la reciente que hizo Alessandra Rosaldo. Quien reveló que en el reality show hubo un instante en que analizó dejar a su marido en el reality.

Fue en uno de los primeros capítulos de la tercera temporada donde la cantante de “Sentidos Opuestos” tuvo que enfrentar uno de los momentos más conmovedores.

Pues rompió en llanto ante toda la familia Derbez al revelar que se siente “sola” cuando vive momentos de angustia. Algo que podría significar episodios de ansiedad.

Ya que, según la pareja de Eugenio Derbez, se sintió muy vulnerable tras poner en riesgo su integridad por la vialidad, la también cantante encaró a Eugenio Derbez para decirle que se siente “sola”.

Algo que no fue tomado con la seriedad esperada por parte del comediante, pues en lugar de entenderla y apoyarla como ella esperaba, se puso a hacer chistes que no son de su agrado.

“Es que me siento sola, siento que no lo validas, que no lo ves y que no me acompañas, y al revés, lo tratas de minimizar haciendo chiste o burlarte y eso no me ayuda”.

ALESSANDRA ROSALDO