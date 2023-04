Aislinn Derbez revela que ha perdonado a su padre, Eugenio Derbez

Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, decidió revelar que ha perdonado a su famoso padre. Y se encuentra en esa etapa de su vida de sanación.

Pues la mayor de los Derbez confesó que para ella, lo más difícil de ser mamá es su autoexigencia ya que al intentar ser perfecta, no lo disfruta tanto. Por esta razón confesó en entrevista para algunos medios de comunicación, que le debe bajar un poco y atreverse a equivocarse.

Aislinn dio a conocer que al ser madre se ha encontrado con muchos errores de sus padres y aunque en un principio no los comprendió, ahora sí, razón por la cual ya los “perdonó”. Antes de la llegada de Kailani, afirmó que nunca haría las mismas acciones que el comediante y Gabriela Michel.

“Desde que soy mamá perdoné todo lo que he juzgado de mis papás. Tanto de mi papá como de mi mamá. Cosas que yo decía ‘nunca voy a terminar haciendo eso’ y claro que lo terminas haciendo. O sea, claro que la riegas igual o peor que los papás, terminas haciendo todo lo que dijiste que no ibas a hacer. Entonces sí, o sea, lo que más le tengo a mis papás, después de ser mamá es compasión y comprensión” AISLINN DERBEZ

Para muchos, crecer dentro de una familia disfuncional podría acarrear problemas en el futuro de los niños, pues la ausencia de uno de los padres siempre tendrá consecuencias en su desarrollo emocional.

Mientras que en el caso de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann las cosas han resultado distintas, pues sin importar que estén distanciados, llevan su relación de manera civilizada por el bien de Kailani.

La actriz y modelo, quien viene de un escenario similar, explicó que la clave está en ser “esos papás separados que yo siempre hubiera querido tener y que no tuve. Entonces, ser ese ejemplo que a mí me hubiera encantado ver de niña. Sabes qué es increíble, que tenemos esa libertad de, bueno, ‘te la quedas tú un rato, unos días’ y entonces yo puedo hacer lo que se me pegue la gana: me puedo ir de viaje, puedo trabajar, puedo hacer mis cosas y al revés también”.

