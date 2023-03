Aislinn Derbez desmiente a Kalimba y asegura que sólo eran “amigos con derechos”

Desde años atrás se sabe que Kalimba y Aislinn Derbez mantuvieron un romance, e incluso el integrante de OV7 le escribió varias canciones que fueron incluidas en uno de sus discos. Sin embargo, ahora con la polémica de una nueva denuncia pública en contra del cantante, se revivió el tema de que al parecer, para la hija de Eugenio Derbez sólo eran “amigos con derechos”.

Fue hace más de 15 años cuando la actriz tuvo un noviazgo con el intérprete, quien incluso le dedicó varias canciones, esto ocurrió en el año 2007. Incluso, el integrante de OV7 acudió en alguna ocasión al programa “Pinky Promise” y habló sobre esa relación.

“De hecho “Guanabaya” se la hice a una novia, es Aislinn Derbez, todo el mundo supo. Es preciosa y es una linda persona. Todo ese disco, “Negroklaro”, se lo escribía a ella, ella lo sabe”, dijo el cantautor.

Además, Kalimba reveló el motivo del rompimiento con Aislinn Derbez y aunque él intentó retomar su relación con ella, la actriz ya no quiso, pero aún así mantienen una buena relación.

“Ella se fue a estudiar a Nueva York y ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados y me dijo: ‘voy a meter más materias para ya regresarme a verte’ y los últimos meses me dijo: ‘no aguanto, ya me voy a salir’ y le dije: ‘no te puedes salir de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela’. Entonces la corté porque ella estaba empecinada en salirse y luego la busqué al mes, le dolió tanto que se cerró y ya no quiso regresar, pero a mí me dolió más”.

Aislinn Derbez recuerda su “amistad con derechos” con Kalimba

El año pasado, Aislinn Derbez recordó su relación con Kalimba en su podcast “La Magia Del Caos”, además la actriz fue nodelo en el video musical “Sólo Déjate Amar” del cantante.

“Sí, [Kalimba] me tiró la onda, fíjate. Tuvimos ahí como una gran amistad, una amistad de esos amigos con derechos”, reveló.

