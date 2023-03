Aslinn Derbez: Así ha sido la transformación de la actriz a través de los años | FOTOS

La actriz Aislinn Derbez está de manteles largos por un motivo muy especial: su cumpleaños número 37, y lo celebra rodeada de amigos, familiares y disfrutando de una carrera exitosa que la ha llevado a ganarse el cariño del público.

Hija de uno de los mayores exponentes de la comedia en México, Eugenio Derbez, la histrionisa cuenta con una amplia trayectoria que data desde los 15 años, cuando inició su travesía en el mundo del espectáculo como modelo. Este primer acercamiento se dio cuando volvió a México, luego de titularse en Nueva Yok en la carrera de Artes visuales.

Aislinn Derbez | Foto: Mezcalent

Luego de tocar muchas puertas, la carrera de Aislinn Derbez tomó relevancia por participar en largometrajes como “Te presento a Laura” (2010) dirigida por Fernando Noriega y “El atentado” (2010) de Jorge Fons.

Sin embargo, su labor como actriz no se ha limitado a la pantalla chica, pues dentro de su repertorio cuenta con varios papeles protagónicos en cintas como: “El cielo en tu mirada” (2012); “Abolición de la propiedad” (2012); “Yerbamala” (2012); “Musth” (2013) y la película chilena, “Tierra de sangre” (2013).

No podemos olvidar la historia que no solo le dio fama internacional, sino aquella que también la hizo conocer al padre de su hija (Mauricio Ochmann), la película de Netflix “A la Mala”. Esta no sería la única producción que la en ese entonces pareja protagonizó, pues trabajaron en la producción “Hazlo como Hombre”.

Posterior a esto, Aislinn Derbez se unió al elenco de “La Casa de las Flores”, donde compartió créditos con actores de la talla de Verónica Castro, Cecilia Suárez, Juan Pablo Medina y Paco León, por mencionar algunos.

A la par de su faceta como histrionisa, la hermana de Vadhir y José Eduardo Derbez se aventuró a dar el siguiente paso e incursionar en el mundo de los negocios.

Actualmente, Aislinn cuenta con una línea de joyería, sombreros, cinturones, y piezas de arte llamada ‘Morena Corazón’; también tiene una línea de ropa llama ‘Markabá’ y ‘Amai’, una línea de belleza y cuidado personal sustentable.

“Todo empezó con la marca de Amai, que es una marca de belleza sustentable, productos de cuidado personal para eliminar el uso de plástico y mostrar al mundo que se puede no dañar al planeta, no está yendo increíble, hemos ahorrado millones de botellas de plástico”, reveló la famosa dentro de su podcast ‘La Magia del Caos’, otro de sus grandes proyectos.

Este 18 de marzo, Aislinn Derbez festeja un año más de vida y a través de redes sociales se ha pronunciado sobre los mensajes que cariño que ha recibido por parte de sus fanáticos.

