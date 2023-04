Aislinn Derbez lució sofisticada y sensual en un modelito de transparencias, ¡y de segunda mano!

La actriz mexicana Aislinn Derbez dio una cátedra de estilo y conciencia al acudir a un importante evento de moda portando un modelito impactante que no solo resaltó sus atributos, también demostró que no se necesita de un gran presupuesto para lucir despampanante. ¡Aquí te contamos los detalles de su look!

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de cintas como “A la mala” y “¿Qué culpa tiene el karma?” compartió una publicación con la que conmemoró su más reciente aparición pública durante un evento de la casa de moda Dior.

Y aunque en un principio los ojos del público solo se fijaron en el despampanante look que portó para la ocasión, hubo un detalle que la famosa no tardó en hacer notar.

“Creo que ya es hora de romper con algunos paradigmas en la industria de la moda, por eso @marmolviejo y yo decidimos acompañar mi look de @dior con ropa de segunda mano y sin dejar atrás las raíces mexicanas con un body de @iann_dey“, contó la famosa.

El modelito en cuestión estuvo compuesto por una blusa blanca de encaje que acompañó con un ajustadísimo corsé y pantalones negros. Como accesorios, la hija mayor de Eugenio Derbez lució zapatillas y bolso Dior, marca encargada de montar la exposición inmersiva a la que acudió.

Esta iniciativa no tardó en causar revuelo entre su comunidad digital, siendo bien recibida y la razón por la que la actriz se volvió el blanco de mensajes positivos por parte de sus fanáticos.

“Amo que a pesar de ser “famosa” tengas buen plantadas las raíces sin olvidar ese talento mexicano”, “EXCELENTE discurso! Basta de poner el ojo en el lugar equivocado. No es la ropa, es la identidad, que lleva a la creación del estilo” y “Aislinn, en esta nueva temporada, realmente tú brillo traspasa la pantalla, cómo el ave fénix, renaciste y mucho más espectacular, felicidades”, son algunos de los mensajes que Aislinn Derbez recibió.

Seguir leyendo:

• Aislinn Derbez desmiente a Kalimba y asegura que sólo eran “amigos con derechos”

• Aislinn Derbez: Conoce su verdadero nombre en su cumpleaños 37 pues realmente no es Derbez

• Aslinn Derbez: Así ha sido la transformación de la actriz a través de los años | FOTOS