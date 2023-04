Eugenio Derbez confiesa las equivocaciones que ha tenido como papá: “Era un escuincle irresponsable” | VIDEO

Entre varios de los exitosos proyectos de Eugenio Derbez, se encuentra la serie que protagoniza junto a su familia y ha dejado al descubierto intimidades de ella, ante el público que los ve.

Respecto a su faceta como padre, el comediante no dudó en hablar de ellos, e incluso de los reclamos que ha tenido por parte de sus hijos, en el programa “Ventaneando”.

“Fui padre muy joven y mi único interés era divertir a mis hijos, más que ser un padre fui un escuincle jugando con ellos…”, se sinceró Eugenio Derbez.

“Fui bastante infantil en general a los 23 era yo un escuincle irresponsable que lo único que quería era divertirlos y los arriesgaba mucho, los comparaba, todos los errores que comete un papá… les decía ‘mira aprende a tu hermana’, cosas que ahora entiendo que no debo hacer”, añadió.

Eugenio Derbez no quiere que sus hijos sean como él

Durante la misma emisión, el presentador Pedro Sola le cuestionó si le gustaría que sus hijos fueran como él, a lo cual contestó contundentemente que no, pues en su infancia los llevó al límite para impulsarlos.

“Que no sean como yo, eduqué a mis hijos [los tres primeros] a ser muy competitivos y una de las cosas que más me han reclamado es eso. A mí Aislinn y Vadhir…”, dijo contundentemente el actor.

“Te voy a decir el peor error que cometí con ellos yo en mi afán de empujarlos en mi ignorancia, llegaban y me decían: ‘papá saqué primer lugar en la escuela, o segundo’ -estoy inventando- y en lugar de decirle ‘muy bien, amor’ le decía: ‘bien, hijo pero por qué no fuiste el primero’ y si era el primero: ‘pero no te conformes’. Entonces sentía que no era suficiente, una presión constante”, confesó.

Además, Eugenio Derbez reconoció que su hija Aislinn le confesó que no se sentía cómoda en el medio artístico por la educación que les dio: “Mi hija me dijo que ya no quería estar en el medio del espectáculo porque sentía que si no era como yo, no iba a ser suficiente”.

