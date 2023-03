Así celebran Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo sus 17 años de relación

Apenas este 27 de marzo del 2023 Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 17 años juntos y le presumieron al mundo su amor, a través de sus redes sociales, pues compartieron una serie de fotografías y amorosos mensajes.

Corría el año 2005 cuando el comediante invitó a la cantante a participar en un episodio de “Vecinos”, que fue grabado en Canadá y ahí surgió el amor, aunque en 2006 hicieron oficial su relación y seis años después se casaron.

Luego, dos años después de la boda, la pareja de famosos enamorados dio la bienvenida a su primera hija juntos, Aitana Derbez.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo presumen de su amor

Fue por medio de su perfil oficial de Instagram, donde Alessandra Rosaldo compartió un amoroso mensaje de felicitaciones a su esposo. Más tarde, Eugenio Derbez hizo lo propio en su cuenta.

“Un día como hoy, hace 17 años, llegaste a mi vida para transformarla, para mejorarla y para iniciar juntos la más hermosa y maravillosa aventura de vida”, escribió la actriz.

“Gracias a ti y de tu mano, he realizado sueños que veía inalcanzables, he aprendido las más grandes lecciones, he crecido y sanado, he sentido y descubierto el amor más grande que existe y es contigo, amor de mi vida, que la vida es simplemente inmejorable. ¡¡¡Felices 17 años juntos!!! Happy 27 my love! Te amo con toda mi alma”, agregó la integrante de Sentidos Opuestos.

Eugenio Derbez no se quiso quedar atrás en tan importante fecha, así que también le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, acompañadas de dos románticas instantáneas.

“Feliz aniversario. Hace 17 años empezamos a escribir nuestra historia. Amo cada segundo que hemos compartido. Amo su sonrisa, amo su mirada… amo su inocencia, amo sus errores, soy su primer novio… Ah, no, eso no!!! Pero sí su primer amor…”, escribió el comediante.

