Grace Napolitano, la congresista de California con 25 años de servicio, anunció su retiro

La representante demócrata de California Grace Napolitano anunció el sábado que planea retirarse al final del mandato del Congreso.

“Estoy increíblemente agradecida con la gente del Valle de San Gabriel y la gente del sureste del condado de Los Ángeles por la confianza que han depositado en mí para representarlos durante un cuarto de siglo”, dijo la demócrata en un comunicado.

“Durante 25 años en el Congreso de los Estados Unidos he representado a la ciudad de La Puente”, dijo Napolitano. “Esta es la única ciudad que he representado durante todos esos años. Por eso es apropiado que aquí hoy anuncie que al final de este mandato en 2024, me retiraré del Congreso de los Estados Unidos”.

Napolitano cumple actualmente su mandato número 13 en la Cámara de Representantes, en representación del distrito 31, de mayoría latina, en el área de Los Ángeles. Su distrito con sede en el condado de Los Ángeles cubre varias ciudades y comunidades en el Valle de San Gabriel: El Monte, West Covina, Covina, Baldwin Park, Azusa, Bradbury, Duarte, Irwindale, South El Monte, Industry, La Puente, Avocado Heights, West Puente Valley, Valinda, Glendora, San Dimas, La Verne y Monrovia.

Fue elegida por primera vez a la cámara en 1998 después de seis años en la Asamblea del Estado de California y un período como alcaldesa de Norwalk, California, donde también se desempeñó en el concejo municipal.

Napolitano, de 86 años fue elegida por primera vez al Congreso en 1998 y es la miembro de mayor edad de la Cámara de Representantes. Si bien Napolitano se ha mudado de distrito varias veces debido a la redistribución de distritos, ella ha representado partes del este de Los Ángeles a lo largo de su mandato de un cuarto de siglo.

“Mi enfoque siempre ha sido representar a mi distrito, primero; el estado, segundo; y la nación, tercero”, agregó. “Todavía tenemos un año y medio más de trabajo por hacer, y daré el 110% todos los días luchando por el Valle de San Gabriel en el Congreso de los Estados Unidos”.

Napolitano respaldó la candidatura del senador estatal demócrata de California Bob Archuleta para su escaño en la Cámara después de anunciar su retiro el sábado, según Los Angeles Times.

“Su servicio dedicado a la comunidad a lo largo de los años no tiene precio”, dijo Archuleta en una entrevista con el Times.

Napolitano es miembro sénior del Comité de Recursos Naturales de la Cámara y del panel de Transporte e Infraestructura de la Cámara. También es miembro del Caucus Progresista del Congreso y anteriormente se desempeñó como presidenta del Caucus Hispano del Congreso.

“Cuando llegué al Congreso en 1999, había 18 miembros del Caucus Hispano, y ahora hay 42 miembros”, dijo la congresista en el comunicado donde anunció su retiro.

Con información de CNN, The Hill y Los Angeles Times