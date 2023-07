Sofía Vergara luce su cuerpo al usar un traje de baño amarillo neón

Foto: Jon Kopaloff for Vanity Fair / Getty Images

Sofía Vergara se encuentra feliz al superar los 30 millones de seguidores en Instagram, y para celebrarlo publicó unas fotos que la muestran en un balcón, luciendo su escultural figura en un traje de baño de corte alto en color amarillo neón. Ella escribió junto a las imágenes -que llevan ya más de un millón de likes– el mensaje: “30,000,000 de seguidores!! ❤️❤️ Gracias a todos ustedes! Gracias por estar para mí siempre ahí! Gracias por apoyarme siempre en todo lo que hago!! Besos desde Italia!!” 😘😘😘😘 View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

La actriz se encuentra en Italia en compañía de amigas y de su esposo Joe Manganiello; ella aprovechó para publicar en esa red social fotos y videos que muestran la impresionante vista al mar que tiene desde el hotel donde se hospeda, y lució espectacular en un escotado vestido, también amarillo. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Hace algunos días Sofía hizo una fiesta en su casa con motivo del lanzamiento de su línea de productos para el cuidado de la piel, que incluye maquillaje, cremas y bloqueadores. Ella misma quiso fungir como una de las modelos y en una selfie posó recostada boca abajo, usando una microtanga y luciendo su retaguardia. El texto que escribió junto a su post fue: “Lo mío es el verano!” 😍😍☀️☀️ View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Sigue leyendo: