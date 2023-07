La exigencia de Jaime Lozano a sus jugadores en México: “Ellos saben lo que tienen que hacer”

Con esfuerzo, críticas y la polémica diaria incluida, la selección de México de Jaime ‘Jimmy’ Lozano ya está en semifinales de la Copa Oro y el próximo miércoles ante Jamaica definirá si buscará el cetro en la gran final del torneo.

Lozano, que asumió improvisadamente tras el despido de Diego Cocca, ha gustado a gran parte de los analistas -pesos pesados- de fútbol que entienden se trata de un proceso interino que inició en arenas movedizas, con una plantilla falta de personalidad y nivel, además con ideas a medios tras el trabajo inconcluso del estratega argentino que estuvo antes en el cargo.

Para el también ex jugador el desafío ha sido retador, pero por su curtida curtida lo ha sabido manejar.

Con las ideas claras, tanto tácticamente como a nivel de juego, Lozano le ha trasmitido a sus jugadores el ansia de ganar y dejar en alto el nombre de México.

En rueda de prensa tras el triunfo frente a Costa Rica el pasado sábado, Jimmy confirmó lo que muchos futbolistas han expresado públicamente: la confianza mutua ha subido el ánimo de un grupo que se siente con fuerzas de ganar la Copa Oro.

“Ellos saben lo que tienen que hacer; las cosas lo mejor posible, porque cualquiera de la banca es un gran jugador”, explicó Jaime a la prensa, a la que además no ocultó que al llegar encontró un bajo estado emocional pero con la intención de lograr el resurgimiento.

“La verdad, lo que vi al primer día, no es que haya sido malo, pero es extraordinario; es evidente cuando los resultados no acompañan. No es fácil encontrar a un equipo unido, luchando por un objetivo. No es por nosotros, porque nosotros los tratamos como profesionales. Estamos para ellos, estamos en todo momento. No los veía mal, pero es evidente, si tiró el tiempo atrás. Hoy no tenemos nada que ver con lo que somos, con lo del jueves”, resaltó.

Otro factor que resalta Jimmy Lozano de esta plantilla actual es el espíritu de equipo y compañerismo: “Cuento con un gran y extraordinario cuerpo técnico, cuento con la confianza de arriba, después un fabulosos staff y jugadores, que hacen todo”.

El próximo miércoles El Tri se enfrentará contra Jamaica por un lugar en la final de la Copa Oro, lo que será una nueva prueba de fuego para el interinato de Lozano si quiere quedarse finalmente al mando.

