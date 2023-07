NASA destruyó evidencia que probaría la existencia de vida extraterrestre desde hace 50 años

Durante mucho tiempo la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espació (NASA) ha lanzado varios proyectos y encabezado algunas investigaciones para comprobar no solamente qué hay en Marte, sino también para obtener pruebas de la posible existencia de vida extraterrestre en el planeta rojo.

Sin embargo, parece ser que la agencia espacial habría “destruido” las pruebas que demostrarían la existencia de la vida extraterrestre en Marte.

Esta información se supo recientemente debido a un artículo que escribió el doctor PhD en Geociencias de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y presidente de la Sociedad Alemana de Astrobiología, Dirk Schulze-Makuch.

En su artículo publicado en el sitio Big Think, el científico comentó que fue invitado a hablar en un simposio organizado por la Fundación del Palacio Real de Ámsterdam en donde el tema central para este año era la búsqueda de vida extraterrestre.

Did the Viking landers from a few decades ago find microbial life on Mars? Astrobiologist Dirk Schulze-Makuch makes the case in Big Think.

— EarthSky (@earthskyscience) July 6, 2023