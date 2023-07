Abandonan cabezas humanas junto a letrero que da la bienvenida en un poblado al norte de México

Durante los últimos años el estado de Nuevo León, ubicado en el norte de México, se ha convertido en una de las entidades más violentas del país, ya que cada vez son más frecuentes los enfrentamientos armados entre grupos criminales, así como las ejecuciones y hallazgos de restos humanos a plena luz del día.

Así ocurrió recientemente en el municipio de Marín, en donde fueron abandonadas dos cabezas humanas junto a las enormes letras con el nombre de la ciudad, las cuales se encuentran en la entrada de la localidad y sirven para dar la bienvenida a los turistas.

De acuerdo con reportes de las autoridades locales, los restos humanos estaban cubiertos con sábanas y fueron descubiertos por habitantes del lugar, quienes reportaron el macabro hecho al número de emergencias 911.

Tras la denuncia correspondiente, autoridades municipales, estatales y federales llegaron al lugar donde de inmediato comenzaron con las investigaciones.

▶️ #ÚLTIMAHORA | Encuentran restos humanos en Marín, Nuevo León. Personas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades. Elementos han comenzado las investigaciones.



📺#TelediarioMediodía con @licmariajulia, @luiscarlosortiz y @Erik_Reportero ⭐ pic.twitter.com/YCC9zrlE1t — @telediariomty (@telediariomty) July 10, 2023

Hasta el momento no se ha identificado a las víctimas ni se ha encontrado el resto de los cuerpos, así como tampoco se ha revelado si algún grupo criminal está detrás de estas ejecuciones.

De esta manera, el municipio de Marín, ubicado a unos 43 kilómetros de la capital del estado, Monterrey, se sumó a lista de poblaciones en el norte de Nuevo León que ha sufrido episodios de violencia.

Esto encendió las alarmas entre las autoridades estatales y federales, ya que anteriormente no se habían registrado hallazgos de este tipo en esa localidad, por lo que existe la preocupación de que se convierta en un nuevo escenario de guerra entre los cárteles que se disputan el control del estado.

Según informes de inteligencia del Gobierno mexicano, en el estado de Nuevo León tienen presencia distintos grupos criminales, entre ellos, los cárteles del Noreste, del Golfo, de los Beltrán Leyva, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hace unos días, el gobernador del estado, Samuel García, se manifestó en relación al clima de violencia e inseguridad y señaló que no le pidan que Nuevo León sea como Dinamarca cuando todo el país está en llamas.

“En un México en llamas y violencia, no me pidan que Nuevo León sea Dinamarca”, declaró. Añadió que el estado se puede seguir “blindando”, pero no sirve de nada si no existe una estrategia nacional de seguridad.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, de enero a mayo del presente año en la entidad se han registrado 546 homicidios.

