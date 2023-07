¿Cómo reinscribirse para el TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua 2023-2025?

Cada caso migratorio es distinto. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir

asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

Esta es la columna:

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés)

restableció y extendió las designaciones del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS,

siglas en inglés) para El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Esta extensión ofrece alivio a aproximadamente 239,000 beneficiarios actuales de El Salvador,

76,000 de Honduras y 4,000 de Nicaragua. Al reinscribirse, estas personas podrían seguir

viviendo y trabajando legalmente en los Estados Unidos.

Fechas importantes

Es importante conocer las fechas importantes asociadas con el mantenimiento del Estatus de

Protección Temporal (TPS) para El Salvador, Honduras y Nicaragua. Los beneficiarios de TPS

bajo estas designaciones deben registrarse durante los períodos de reinscripción especificados

para mantener su estatus de TPS.



A continuación se muestra una tabla que describe las fechas de extensión, las fechas límite de

reinscripción y las fechas de residencia continua para cada país:

País Período de

extensión Período de

reinscripción Fecha límite de

reinscripción Fecha de

residencia

continua en

EE.UU. El Salvador 10 de septiembre de 2023 – 9 de marzo de 2025 12 de julio de 2023 – 10 de septiembre de 2023 10 de septiembre de 2023 13 de febrero de 2001 Honduras 6 de enero de 2024 – 5 de julio de 2025 6 de noviembre de 2023 – 5 de enero de 2024 5 de enero de 2024 30 de diciembre de 1998 Nicaragua 6 de enero de 2024 – 5 de julio de 2025 6 de noviembre de 2023 – 5 de enero de 2024 5 de enero de 2024 30 de diciembre de 1998

Durante el período de reinscripción especificado para cada país, los beneficiarios de TPS

existentes deben presentar sus solicitudes de extensión de su estatus de TPS antes de la fecha

límite indicada en la tabla anterior. Si están actualmente en el TPS, deben reinscribirse durante

este periodo, sino pueden perder el TPS.



La reinscripción les permitirá permanecer legalmente en los Estados Unidos otros 18 meses

desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025 para los salvadoreños y desde el

6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025 para los hondureños y nicaragüenses.



Es importante tener en cuenta que las personas que llegaron a Estados Unidos después de las

fechas de residencia continua especificadas no son elegibles para el TPS bajo estas

designaciones. Por ejemplo, salvadoreños que llegaron a los Estados Unidos después del 13 de

febrero de 2001 no son elegibles para inscribirse en la actual designación del TPS para El

Salvador.

Permisos de trabajo bajo el TPS

Los permisos de trabajo de hondureños, nicaragüenses y salvadoreños bajo TPS en la categoría

A-12 y C-19 que han recibido una extensión automática de los documentos de autorización de

empleo (EAD, siglas en inglés) siguen vigentes hasta el 30 de junio de 2024.

Personas que desean obtener un nuevo permiso de trabajo con fechas de vencimiento de 9 de

marzo de 2025 (salvadoreños) ó 5 de julio de 2025 (hondureños y nicaragüenses) deben

presentar una nueva solicitud de EAD.

Proceso para reinscribirse y obtener nuevo permiso de trabajo bajo el TPS

Todavía no hay indicios de cuándo podría ocurrir una reforma migratoria. Por lo tanto, mientras

esperamos un cambio en las leyes de inmigración que ofrezcan un camino definitivo a la

residencia permanente, es fundamental que toda persona elegible para el TPS se reinscriba para

mantener su estatus legal.

Para reinscribirse, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños deben someter los Formularios I-

821 e I-765 y enviar los honorarios correspondientes al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de

Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Actualmente, el costo total es de $495 dólares. De ese monto, $85 son para las huellas dactilares

y $410 para el permiso de trabajo.

Pedir el permiso de trabajo es opcional. Si llega a necesitar el permiso más adelante, puede

solicitarlo enviando la cuota correspondiente para que se lo procesen.

Si no tiene suficiente dinero para hacer el trámite porque está desempleado, gana menos del nivel

de pobreza o recibe beneficios públicos como Medi-Cal o estampillas de comida, podría ser

elegible para solicitar una exención de pago usando el Formulario I-912.

Si necesita renovar su permiso de trabajo, envíe su solicitud de renovación inmediatamente para

que el USCIS le de un nuevo permiso de trabajo antes que venza su actual permiso.

Notificaciones oficiales en el Registro Federal

Para evitar problemas con su empleador u oficinas gubernamentales, impriman una copia de la

siguiente notificación oficial de la extensión automática de ciertos permisos de trabajo bajo el

TPS:

Continuación de la documentación para los beneficiarios de las designaciones de estatus de

protección temporal para El Salvador, Haití, Nicaragua, Sudán, Honduras y Nepal



Además, hagan clic en los siguientes enlaces para obtener copias de las notificaciones oficiales

de la extensión del TPS que han sido publicadas en el Registro Federal:

El Salvador – Reconsideración y rescisión de la finalización de la designación de El Salvador

para el estatus de protección temporal; prórroga de la designación de El Salvador para el estatus

de protección temporal

Honduras – Reconsideración y rescisión de la finalización de la designación de El Salvador para

el estatus de protección temporal; prórroga de la designación de Honduras para el estatus de

protección temporal

Nicaragua – Reconsideración y rescisión de la finalización de la designación de El Salvador para

el estatus de protección temporal; prórroga de la designación de Nicaragua para el estatus de

protección temporal

Cómo afectan antecedentes criminales

Personas que han sido encontradas culpables de dos crímenes menores (misdemeanor, en inglés)

o un crimen mayor (felony, en inglés) no son elegibles para el TPS. Algunos ejemplos de

crímenes menores son el manejar ebrio y cometer actos de violencia doméstica.

Consulte con un abogado de inmigración antes de enviar su reinscripción si ha sido arrestado o

encontrado culpable de cualquier crimen, incluyendo el haber manejado sin licencia.

Inscripción inicial tardía al TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua

Salvadoreños, hondureños y nicaragüenses nunca antes registrados en el TPS podrían ser

elegibles para una inscripción tardía si cumplen con los debidos requisitos. Uno de los requisitos

es haber llegado a los Estados Unidos antes del 13 de febrero de 2001 para salvadoreños y el 30

de diciembre de 1998 para hondureños y nicaragüenses.

Personas de El Salvador, Honduras y Nicaragua que recientemente entraron al país por primera

vez no son elegibles para el TPS. Sin embargo, estás personas podrían ser elegibles para otros

beneficios migratorios.

Por ejemplo, ciertas personas podrían solicitar asilo o el Estatus de Inmigrante Especial Juvenil

(SIJS, siglas en inglés) en los Estados Unidos si llenan los debidos requisitos.

TPS no es vía a residencia permanente

El TPS es un programa temporal y no lleva a la residencia permanente. Esto solamente podría

cambiar si el Congreso de los Estados Unidos modifica la ley.

Algún día, el gobierno de los Estados Unidos determinará que no es necesario y cancelará el

programa. Cuando eso pase, toda persona con TPS volverá a tener el estatus migratorio que tenía

antes, como el de ser indocumentado. Si no tiene otra opción legal para quedarse en los Estados

Unidos, usted será sujeto a ser removido del país.

Es de suma importancia que toda persona que esté inscrita en el TPS consulte con un abogado de

inmigración para evaluar sus opciones para obtener una residencia permanente en los Estados

Unidos.

Evite ser víctima de fraude migratorio

Les recalco que la extensión del TPS es solamente para ciertos hondureños, nicaragüenses y

salvadoreños actualmente inscritos y protegidos por el programa.

Hondureños, nicaragüenses y salvadoreños recién llegados a los Estados Unidos no son elegibles

para inscribirse por primera vez al TPS. Estas personas deben asesorarse con un abogado de

inmigración para ver si hay otros beneficios migratorios que pudieran solicitar.

Evite ser víctima de fraude migratorio y nunca consulte con notarios, consultores de inmigración,

llena-papeles, multi-servicios y otras personas sin licencia para obtener asesoramiento legal

migratorio. Estas personas, que por ley no pueden dar consejos legales, podrían poner en peligro

sus casos migratorios al no tener los conocimientos necesarios, ni los permisos necesarios para

ejercer leyes.

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es el TPS y para qué sirve?

R: El TPS, o Estatus de Protección Temporal, es un programa migratorio que protege de la

deportación a los ciudadanos de países designados que se encuentren en una situación de desastre

o conflicto temporal en su país de origen. El TPS también permite trabajar legalmente en los

Estados Unidos durante el período de protección.

P: ¿Quién puede ser beneficiario del TPS?

R: Los beneficiarios del TPS son aquellos ciudadanos de El Salvador, Honduras y Nicaragua que

cumplan con las condiciones establecidas por el DHS y la legislación vigente en el momento de

la designación del TPS.

P: ¿Cuándo se designó el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua?

R: El TPS fue designado para El Salvador el 13 de marzo de 2001 y para Honduras y Nicaragua

el 5 de enero de 1999. Estas designaciones se realizaron debido a desastres naturales y crisis

humanitarias en los países respectivos.

P: ¿Cuál fue el impacto del gobierno de Donald Trump en el TPS?

R: Durante el gobierno de Donald Trump, se realizaron varios intentos de acabar con el TPS para

El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin embargo, debido a la legislación existente y los

requisitos legales, las cancelaciones del TPS fueron bloqueadas por los tribunales y el programa

se mantuvo en vigencia hasta la fecha.

P: ¿Cuál es el proceso para reinscribirse en el TPS de El Salvador, Honduras y Nicaragua 2023-2025?

R: Para reinscribirse, hondureños, nicaragüenses y salvadoreños deben someter los Formularios

I-821 e I-765 y enviar los honorarios correspondientes al Servicio de Ciudadanía e Inmigración

de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

P: ¿Qué requisitos debo cumplir para reinscribirme en el TPS?

R: Los requisitos para la reinscripción en el TPS son (i) estar inscritos en el TPS; (ii) mantener

residencia continua en los Estados Unidos; y (iii) ser admisible a los Estados Unidos, incluyendo

no haber cometido ciertos crímenes.

P: ¿Cuánto tiempo dura el TPS?

R: Las más recientes extensiones de las designaciones del TPS para El Salvador, Honduras y

Nicaragua tiene una duración de 18 meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta

duración puede ser extendida o cancelada según las decisiones del gobierno de los Estados

Unidos.

P: ¿Qué sucede si no me reinscribo en el TPS?

R: Si un beneficiario actual del TPS no se reinscribe durante el período de reinscripción

establecido por el DHS y la USCIS, podría perder su estatus de protección temporal y ya no

estará protegido de la deportación. Además, no podrá continuar trabajando legalmente en los

Estados Unidos bajo el TPS.

P: ¿Qué sucede si las condiciones en mi país de origen han mejorado?

R: Si el DHS determina que las condiciones en el país de origen de un beneficiario del TPS han

mejorado lo suficiente como para permitir el regreso seguro, es posible que el estatus de

protección temporal sea cancelado y los beneficiarios sean instados a regresar a su país de

origen.

P: ¿Cómo puedo asegurarme de recibir las últimas noticias sobre el TPS?

R: Para recibir las últimas noticias y actualizaciones sobre el TPS y otros programas migratorios,

se recomienda estar atento a los comunicados oficiales del DHS, USCIS y el Registro Federal.

También se puede consultar con abogados de inmigración y organizaciones que brinden servicios

legales para inmigrantes.

Para más información y consejos de inmigración, visite mi sitio web Inmigración Hoy®.

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre

su situación para mejor responder sus preguntas.

Esta columna fue publicada originalmente en Inmigración Hoy® y se reproduce con permiso.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener

la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de

Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información

sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación.

Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.