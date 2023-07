De martes a sábado viene la primera ola de calor

Nancy dijo en redes sociales que el calor que se espera esta semana en Los Ángeles la molesta y la desespera.

“Nada más de pensar que en las noches va a hacer un calorón, me pone de malas; ya sé que no voy a poder dormir, y luego voy a andar todos los días desvelada y calurosa, hasta me duele la cabeza nada más de imaginarme”, dijo la joven.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, millones de residentes del sur de California podrían experimentar molestias como las que describió Nancy, porque de martes a sábado se espera la primera ola de calor en la región, que va a arreciar a partir del miércoles.

El pronóstico es de 98 grados como máxima para martes y miércoles, pero a partir del jueves las temperaturas ingresan a los tres dígitos por primera vez en el año en la región.

En su primer aviso, el Servicio Meteorológico pidió que los conductores “se fijen antes de cerrar con seguro las puertas” para evitar tragedias; “fíjese que no deje encerrados a niños pequeños, ancianos o mascotas”.

Mientas que, para hoy, martes, se esperan 98 grados, si se estaciona y sale a hacer compras por una media hora, cuando regrese a su auto la temperatura al interior será superior a los 140 grados, aun si deja un breve espacio de las ventanillas abierto. Ese calor puede impactar el cerebro e incluso causar la muerte en minutos.

Para situaciones de peligro como esa, California tiene una ley conocida como “ley del rescate”, la AB 797. Esa legislación dice que quien vea dentro de un auto una mascota que se sofoca, está autorizado a quebrar un vidrio y abrir las puertas; luego a esperar a que llegue la policía a multar, no a quien rompió el vidrio, sino al dueño irresponsable.

Si los californianos están autorizados a rescatar mascotas, por supuesto lo están para salvar niños pequeños y adultos mayores.

El clima en el sur de California ha aumentado por lo menos tres grados en los últimos años debido al cambio climático y se espera que en el futuro próximo continúe esa tendencia, de acuerdo con la Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica (NOAA).

El condado de Los Ángeles tiene por eso un programa de 167 centros regionales de refresco, donde las personas pueden pasar a la sombra y con aire acondicionado las horas de mayor calor, en las tardes.

Los centros están distribuidos en todo el condado, incluyen muchas de las bibliotecas públicas. Solamente Carson y Downey carecen de refugios de refresco. Si alguien desea averiguar dónde está el centro de refresco más cercano, solo tiene que llamar al número de información del condado, el 211, donde le pueden informar en docenas de idiomas.

Otras recomendaciones del Servicio Meteorológico ante la ola de calor son reducir el tiempo que las personas se expongan al calor y mantenerse hidratado; revisar equipos de jardinería y conexiones que pudieran encenderse.

El calor va a fluctuar en las noches entre los 70 y 80 grados. Los climas más elevados se anticipan para los valles de Antílope, Santa Clarita y oeste de San Gabriel.

La oficina de Servicios para Animales de Los Ángeles recomendó por su parte, “no dejar a las mascotas solas en autos cerrados, darles cantidades extra de agua, tampoco dejarlos en exteriores donde les dé le sol, conozca los síntomas de las mascotas cuando se sofocan, y no los haga caminar por superficies calientes”.

Mientras que los dueños de mascotas pueden no sentir lo caliente del asfalto a las aceras porque calzan zapatos, las mascotas pisan directamente. En ocasiones la calle está tan caliente que las mascotas se niegan a caminar y lo que menos necesitan es que las castiguen para que continúen.

Quienes lleguen a tener alguna emergencia por el impacto del calor a sus mascotas, pueden llamar al número de Servicios para Animales de Los Ángeles, al 1-888-452-7381.

El calor puede ser extenuante para la mayoría de las personas que experimentan nauseas, debilidad, mareos y necesitan refugiarse en sombra, de preferencia con ventilación, pero para algunas personas el clima es más grave si sufren “golpe de calor”.

Los síntomas de un golpe son confusión, pérdida del conocimiento; las personas con golpe de calor pueden incluso perder la vida o quedar lisiados, de acuerdo con el Centro para el Control de las Enfermedades (CDC).

Quien encuentre una persona que sufre golpe de calor, debe llamar al 911 de emergencias, mover a la persona a una zona fresca y proporcionarle agua o hielo.

Edison, la corporación distribuidora de electricidad en el área de Los Ángeles, ha pedido que los residentes prevengan el “flex alert”, la etapa en que la empresa tendría que decretar apagones rotativos programados para enfrentar el alto consumo de electricidad por el calor.

En términos generales, es mejor aprovechar las primeras horas de la mañana, cuando todavía no hace tanto calor, para hacer cosas en la calle, y permanecer el mayor tiempo posible en interiores con ventilación.