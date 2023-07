Kim Kardashian y las mejores reacciones que dejó su selfie “embrujada”

Hace unas horas, la socialité estadounidense Kim Kardashian puso a temblar al público con una fotografía desde la intimidad de su casa, aunque no por la razón que crees. Y es que la selfie no solo mostró a una Kim Kardashian frente al espejo modelando su increíble silueta, también dejó ver la figura de una mujer, ¡que no estaba presente!

“Me tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono me estoy volviendo loca al notar a una mujer en la ventana”, se lee en el texto con el que la fundadora de ‘Skims’ acompañó la postal que de inmediato se volvió viral.

El extraño suceso no tardó en acaparar la atención de miles de internautas, quienes llenaron la sección de comentarios con opiniones que iban desde el terror hasta la comedia, pues el humor es imprescindible para la comunidad digital.

Las mejores reacciones que dejó “el fantasma” en casa de Kim Kardashian

Algunos de los mensajes que recibió la hermana mayor de Kylie Jenner estuvieron relacionados a polémicas que ha protagonizado y que de alguna u otra manera volverían a ella en la forma de dicho fantasma,

“Es Marilyn Monroe buscando venganza por usar su vestido”, escribió un usuario, mientras que otro argumentó: “Es la persona que te tomó las medidas para el vestido”. “Amiga, llámale a Carlos Trejo”, le escribió Danielle Clyde.

Otra de las teorías que los internautas sacaron a la luz incluyó a su hermana mayor: “Parece que es Kourtney sosteniendo su pancita de embarazo mientras sostiene su teléfono”.

Por su parte, los fanáticos de la socialité no dejaron pasar la oportunidad de comentar sobre la apariencia de la famosa, haciendo hincapié en que lució una piel libre de cualquier producto de maquillaje y sin filtros a sus 42 años de edad.

