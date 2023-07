Liga Nacional remontó con un cuadrangular del venezolano Elías Díaz y venció a la Americana en el All Star Game 2023

El All Star Game 2023 quedó en las manos de la Liga Nacional, esto debido a que logró remontar con un largo cuadrangular del venezolano Elías Díaz, receptor de los Rockies de Colorado quien en la octava entrada desapareció la bola para así configurar el marcador final 3-2 para su conjunto.

La primera carrera del encuentro llegó gracias a un vuelacerca del cubano Yandy Díaz por la parte izquierda, quien colocó arriba a la Liga Americana sobre la Nacional en la segunda entrada del compromiso disputado en el T Mobile Park.

¡BOMBAZO de Yandy Díaz para abrir la pizarra en el #AllStarGame! pic.twitter.com/mu9ACEdFhS — LasMayores (@LasMayores) July 12, 2023

Sin embargo, en la cuarta entrada la Nacional igualó las acciones. Luis Arráez conectó un sencillo al jardín derecho para que J.D. Martínez, quien estaba en segunda tras un doble, llegara al home y así colocara el 1-1 en la pizarra.

Tras varias entradas en donde el pitcheo fue el protagonista, en la sexta entrada, Bo Bichette conectó un largo elevado por la parte derecha del terreno de juego, lo que hizo que con un pisa y corre el venezolano Salvador Pérez lograra llegar al plato y anotara la segunda carrera para Liga Americana.

Sin embargo, la Nacional rápidamente asustó a su rival, pues un largo batazo conectado por Lourdes Gurriel Jr. pasó muy cerca del poste de cuadrangular colocado por los lados del jardín izquierdo, tras la revisión, la pequeña jugada se dictaminó por zona mala.

Para abrir el octavo inning, Elias Diaz si hizo lo que Gurriel no pudo, sacar la bola por el jardín izquierdo para que así las acciones pasaran a estar 3-2 a favor de la Nacional; Nick Castellanos, quien estaba en segunda base aprovechó el remolque y también llegó a la registradora. Elias Díaz just flipped this #AllStarGame on its head! pic.twitter.com/a676EZsZ53— MLB (@MLB) July 12, 2023

En la novena entrada, tras dos outs, la ofensiva de la Nacional logró colocar dos hombres en bases, tras buenos turnos en el plato de los bateadores quienes esperaron pacientemente y negociaron boletos para así llegar a las bases. Sin embargo, José Ramírez entregó el último out del encuentro por la vía del ponche y así se configuró la victoria del representante de la Liga Nacional.

