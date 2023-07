Óscar de la Hoya confesó que Edwin ‘El Inca’ Valero “pegaba más duro que Manny Pacquiao” y estuvieron a nada de subirse al ring

El venezolano Edwin ‘El Inca’ Valero era el rival que Óscar de la Hoya quería subir a un ring junto a la leyenda de Filipinas Manny Pacquiao, pero la trágica muerte del sudamericano frustró todos los planes y se convirtió en una tarea que jamás pudo concretar.

Antes de que Valero se quitara la vida en 2010 mientras estaba bajo custodia policial luego de haber asesinado a su esposa, Golden Boy Promotions, empresa del mexicano, se encontraba trabajando para poder concretar un duelo entre estos púgiles.

“Nosotros promovimos todas las peleas de Edwin Valero, tenía 27-0 con 27 nocauts (…) estábamos intentando hacer una pelea entre Pacquiao y Valero. Habría sido una guerra total. Creo que le habría dado mucha guerra a Manny“, dijo en declaraciones a varios medios de comunicación recogidas por Fight Hype durante su visita al gimnasio de Big Bear, en California.

El venezolano campeón mundial de peso ligero de la AMB Edwin “El Inca” Valero (L) y el retador mexicano Héctor Velásquez intercambian golpes durante una pelea por el título mundial de peso ligero de la AMB en Caracas el 20 de diciembre de 2009. Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images.

“Tenían el mismo estilo, pero ‘El Inca’ (Valero) pegaba más duro, mucho más duro”, dijo De la Hoya, quien claramente es una voz autorizada dentro del boxeo para hacer esta comparación, ya que cuando peleó con Pacquiao tuvo al venezolano de sparring.

“No había comparación. Cuando Manny me estaba pegando yo estaba deseando que me noqueara, pero cuando estaba haciendo sparring con ‘El Inca’ estaba deseando que no me conectara un golpe porque me iba a noquear”, complementó.

El ‘Golden Boy’, quien estrenará documental en plataforma HBO MAX el 24 de julio, recordó la memoria del púgil venezolano en su visita a ese gimnasio. “Yo entrené aquí para la pelea del Pacquiao (…) unas chingas que me daban ahí. Tuve de sparring a Edwin Valero y a Víctor Ortiz. Unas madrazas que me daban”.

Manny Pacquiao (R) conecta un puñetazo en la cara de Oscar de la Hoya durante su enfrentamiento de pesos welter en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, el 6 de diciembre de 2008. El filipino detuvo al mexicano después de ocho asaltos. Foto: JEWEL SAMAD/AFP via Getty Images.

Valero tenía fama de ser un sparring muy duro a la hora de entrenar. Semanas atrás, su compatriota Jorge Linares lo confirmó en una entrevista con para BOXR. “Nunca entrenamos juntos (…) si entrenábamos juntos, nos íbamos a dar golpes hasta por la espalda. Él era un boxeador muy salvaje, que no tenía control cuando hacía sparring”.

Bajo esta misma línea de opinión fue De la Hoya, quien volvió a destacar la gran pegada de ‘El Inca’. “Sí, todos los días que me golpeaba. Literalmente se sentía como si su guante fuera una roca. Tenía manos grandes”.

Edwin Valero llegó a conquistar los títulos mundiales de peso superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo y peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo; además de 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto.

