“Estuve nueve veces en el infierno, volví y sobreviví”: Óscar de la Hoya desvela enigmático mensaje

En medio del anuncio por el estreno de su documental en la plataforma HBO MAX, Óscar de la Hoya mostró su lado más personal con un íntimo y reflexivo mensaje en redes sociales dirigido tanto a sus detractores como a sus fans.

A través de su cuenta oficial en Twitter, donde posee más de 950,000 seguidores, De la Hoya publicó un enigmático mensaje. “Para todos ustedes que me odian y me aman, nunca me voy abajo. He estado en el infierno, he vuelto nueve veces y sobreviví. La vida es genial y finalmente me siento en paz. Gracias a mí”, redactó.

El escrito del exboxeador se dio en horas de la tarde de este lunes y coincidió con el lanzamiento del tráiler oficial sobre su documental en la plataforma HBO Max llamado ‘The Golden Boy’, el cual está dirigido por el galardonado cineasta Fernando Villena.

Dos horas después de su mensaje, De la Hoya compartió en Instagram y Twitter el teaser de esta producción enfocada en narrar sus comienzos, ascensos, caídas y los episodios más polémicos de su vida. “Tú no tienes idea”, escribió el expúgil.

El documental será estrenado el 24 de julio y contará con dos episodios. El primero detallará la manera en la que siendo un humilde joven del este de Los Ángeles fue escalando en este deporte y lidiando con la presión familiar.

La segunda parte muestra ya a un Óscar de la Hoya siendo uno de los boxeadores más mediáticos desde Muhammad Ali, el surgimiento de la fundación de Golden Boy Promotions y su incursión en el entretenimiento con el lanzamiento de un álbum de música pop latina.

