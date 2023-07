“Es un viejo”: Óscar de la Hoya golpea a ‘Canelo’ Álvarez con dura crítica

Tras regresar a México para pelear luego de 12 años y vencer a John Ryder en doce asaltos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez dejó dudas sobre el rendimiento profesional que podía dar a sus 32 años. El último en subirse a esta narrativa ha sido la leyenda Óscar de la Hoya, quien fue contundente al opinar que al tapatío se le ve desgastado.

Álvarez cumplirá 33 años este 18 de junio y para el ‘Golden Boy’, la edad ya le estaría pesando a un ‘Canelo’ que, bajo la perspectiva de De la Hoya, no se está cuidando lo suficiente. “Es un viejo de 33 años (…) no porque haya estado en muchas guerras, sino porque comenzó en el boxeo profesional a los 15 años”, dijo en una ronda de preguntas ante varios reporteros que recogió el medio Fight Hype.

Como ya lo ha hecho en otras ocasiones, Óscar señaló que Saúl Álvarez ha perdido un poco el enfoque por dedicarse a jugar golf, una disciplina la cual considera desgastante para la carrera de un boxeador. “Si no estás enfocado en solo entrenar y cuidarte, y estás jugando golf, eso te quita mucho de ti”, explicó.

Canelo Alvarez juega su golpe de salida en el hoyo 7 durante el primer día de la Serie ICON en Liberty National Golf Club el 30 de junio de 2022 en Jersey City, Nueva Jersey. Foto: Mike Stobe/Getty Images.

“Se la pasa seis horas haciendo swings de golf, caminando, y no descansa su cuerpo para ir a la guerra contra un rival”, puntualizó, a la par de recordar una enseñanza que le dejó el entrenador mexicano Cholain Rivero.

“Recuerdo al mejor entrenador que tuve en toda mi carrera, Cholain Rivero. Él me entrenó para mi pelea con (Julio César) Chávez y me decía que cada vez que tuviera oportunidad de descansar mis piernas, me sentara para que no estuviera de pie. Ni siquiera me dejaba jugar billar en mi propia casa porque tenía que estar de pie”, acotó.

El campeón defensor de peso welter del WBC, Oscar de la Hoya (L), de los EE. UU., se balancea con la izquierda contra el retador Julio Cesar Chavez (R). De la Hoya retuvo su título con un nocaut técnico en el octavo asalto. Foto: OHN GURZINSKI/AFP vía Getty Images.

De la Hoya complementó su análisis reiterando los riesgos que puede traer a una edad como la de ‘Canelo’. “Puedes imaginarte que eso te cobra factura, especialmente cuando ya tienes 31, 32 o 33 años (…) tienes que descansar tanto como sea posible, porque eso afecta al peleador”.

No es la primera vez que el ahora promotor se muestra en contra del hobby de Saúl Álvarez, pues en mayo de 2022, tras la derrota ante Dmitry Bivol, le aconsejó dedicarse al golf una vez se retirara del boxeo.

“Lo que vi, y veo todo, es que ‘Canelo’ ha estado jugando mucho al golf. Por experiencia, solía jugar mucho golf entre peleas y entre campos de entrenamiento. Te quita mucho. Sí, estás ahí fuera durante seis horas. Estás de pie y tus piernas están débiles. Vuelve a la mesa de dibujo, eso es todo. Golf, puedes jugar cuando tengas 90 años. Regresa a lo básico”, declaró en su momento.

Sin embargo, este es un tema que también se ha tomado con humor, ya que en abril de este año, en una entrevista exclusiva con La Opinión, De la Hoya no rehuyó ante las preguntas de Ricardo López Juárez y lanzó un reto al ‘güero’ para enfrentarse en un juego de golf, pero con dinero de por medio. El exboxeador estableció la cifra de $100,000 dólares por hoyo.

“Yo le diría: te reto en un juego de golf por $100,000 dólares el hoyo. Es lo que le diría”, dijo entre risas. Óscar es un aficionado a este deporte al igual que su compatriota. Incluso, actualmente tiene una relación sentimental con Holly Sonders, destacada exgolfista a nivel profesional y celebridad televisiva.

14 de enero de 1998: Oscar De La Hoya mira su tiro durante el Bob Hope Classic en el Indian Wells Country Club en Indian Wells, California. Foto: Harry How/Getty Images/Allsport.

Holly Sonders y Oscar De La Hoya asisten a la 11.ª noche de boxeo benéfica “Big Fighters, Big Cause” de la Fundación Sugar Ray Leonard en The Beverly Hilton el 25 de mayo de 2022 en Beverly Hills, California. Foto: Frazer Harrison/Getty Images.

‘Canelo’ Álvarez es un enamorado de esta disciplina y ha llegado confesar que de no ser pugilista, le hubiese encantado ser golfista debido a su gran admiración por Tiger Woods.

