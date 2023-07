La Liga MX sigue siendo una pesadilla para Luca Martínez Dupuy, ¿por qué Rosario Central no lo ha vendido al fútbol mexicano?

En el mercado del fútbol mexicano se ha desarrollado una gran novela. Luca Martínez Dupuy ha sido un fichaje imposible para los equipos de la Liga MX. Cuando parecía que el jóven jugador de Rosario Central tenía todo encaminado para llegar al balompié azteca, un nuevo contratiempo nació y de momento no será posible su contratación.

Luca Martínez Dupuy ha sido un jugador que ha generado mucho interés en el balompié mexicano. Las Chivas de Guadalajara fueron el primer gran equipo que mostró su interés en el azteca, pero por un conflicto económico no pudieron llegar a un acuerdo. Es por esto que los Bravos de Juárez tomaron ventaja.

El conjunto de Diego Mejía se propuso la contratación del mexicano para poder reforzar su plantilla y poder pelear por mejores puestos en el torneo azteca. La contratación de Dupuy era parte de esa renovación del club y tenían todo encaminado.

“Bravos se hizo del 70 por ciento de la carta de Luca Martínez y la operación será en $1.8 millones (millones de dólares)”, informó Andrés Fassi, dirigente del conjunto de La Frontera, en conversaciones con ESPN.

¿Por qué se retrasó el fichaje de Dupuy?

Nuevamente el tema administrativo sale a relucir en este traspaso. El acuerdo establecía que los Bravos de Juárez pagarían en dos cuotas el dinero establecido por la ficha de Dupuy. Pero el club mexicano no le habría ofrecido grandes garantías para la cancelación de la segunda parte de la transacción. En vista de estas dudas, Rosario Central habría decidido retrasar las negociaciones.

“A esta hora, NO se hace el pase de Luca Martínez Dupuy a Juárez. Estaba todo arreglado con el futbolista y entre clubes, pero a última hora los mexicanos no lograron poner garantías para el pago de la segunda cuota del traspaso y Rosario Central así no lo quiere hacer” indicó el periodista César Luis Merlo.

Así el gol de Luca Martínez Dupuy (20) frente a Huracán. 👌🏼⚽️🇲🇽🇦🇷pic.twitter.com/b5M8oQcRen— Follow @tri_europeo (@Followtrieurop1) December 11, 2021

Luca Martínez Dupuy ha tenido una mayor continuidad en el fútbol de Argentina. El delantero de 22 años de edad acumula 9 partidos jugados de 23 posibles en el torneo. Sin embargo, el goleador nacido en San Luis Potosí tiene pocos minutos dentro del campo. Su llegada a la Liga MX podría ser un buen trampolín para disparar su carrera e incluso poder llegar al Viejo Continente.

