Restaurantes en Los Ángeles cobran tarifas extras para cubrir gastos de sus trabajadores

Una encuesta publicada por la Asociación Nacional de Restaurantes arrojó que uno de cada seis locales de comida en Estados Unidos están agregando tarifas extras o recargas a los clientes para cubrir con los gastos de sus trabajadores.

Esta situación llevó a que un reconocido restaurante de Los Ángeles fuera objeto de críticas, cuando uno de sus comensales, un famoso presentador de pódcast se opuso a pagar un recargo del 4% el cual iba dirigido a financiar el seguro médico de los empleados del local.

El propietario del restaurante “Alimento” en el vecindario de Silver Lake, Zach Pollack señaló en su red social de Instagram que las tarifas extras son comunes y que desde la aprobación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio en 2010 muchos locales de comida han establecido esa práctica.

Esta ley ordena a que las empresas con más de 25 trabajadores de tiempo completo tengan seguro médico, no obstante Pollack expresó que en Alimento se ofrece eliminar el recargo por solicitud de los clientes.

Aunque se ha vuelto una práctica común entre los restaurantes hacer recargos en el agua, el pan o incluso solicitarles propinas más altas, estas acciones son para aquellos locales de comida que buscan compensar los altos costó de sus alimentos, servicios y la salud de sus trabajadores.

El cofundador de la cadena de comida rápida e informal Capital Tacos, Josh Luger expresó que “lo que los consumidores generalmente quieren es un precio más bajo establecido y la opción de dar propina si así lo desean. Mientras no cumpla con un requisito, creo que todo es justo”, dijo. Su restaurante no brinda servicio de mesa, pero si les pide a los comensales que les dejen propina a sus empleados.

Por su parte, Brian Warrener, profesor de gestión hotelera en la Universidad Johnson & Wales señaló a CBS que “estos recargos oscurecen el costo real de una comida. Como operador, no tiene que incluir ninguno de estos gastos adicionales en el costo de una comida y todavía le permite cobrar a los clientes extra”, dijo.

No en todas las ciudades estas prácticas de recargos son legales, y en caso de serlo las tarifas pueden variar, en Nueva York no está permitido cobrar demás sobre los precios del consumo de alimentos o bebidas que no sea el costo indicado, pero en California la ley le permite agregar recargo del 1% para combatir el cambio climático.

