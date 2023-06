En huelga, empleados de un McDonald’s del este de Los Ángeles por malos tratos laborales

Empleados de un restaurante McDonald’s del Este de Los Ángeles están en huelga al denunciar malos tratos laborales.

Los trabajadores acusaron a la gerencia del local, localizado en 3rd Street, cerca de Gage Avenue, por obligarlos a trabajar pese a enfermedades y lesiones, además de señalar que hace unos días, una de sus compañeras, la hispana Bertha Montes, murió después que sus empleadores la obligaron a laborar pese a estar enferma.

Junto con activistas comunitarios y representantes sindicales, los trabajadores realizaron una manifestación ante las políticas emprendidas por los empleadores del restaurante.

“Estuve casi en los zapatos de Bertha. Me diagnosticaron neumonía porque me enfermé y la gerencia no me dejó ir a casa”, declaró a la cadena ABC Nayeli Hernández, exempleada del restaurante.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU) informó que brindó asesoría a los empleados para presentar una queja ante el departamento laboral de California y Cal/OSHA.

“El 13 de abril de 2’23, Bertha estaba visiblemente enferma en el trabajo, con ojos saltones, rojos y brillantes. Bertha le dijo a Vicky, la gerente, que estaba enferma y que necesitaba irse a casa, pero Vicky le dijo que no podía retirarse, por lo que la obligó a continuar trabajando durante 3 horas antes de que le permitiera su salida”, se indica en la queja ante Cal/OSHA.

En la denuncia, se dice que Bertha Montes falleció cinco días después.

“Nos entristeció profundamente saber del fallecimiento de Bertha. Nuestra principal prioridad es siempre la salud y el bienestar de nuestra gente, y contamos con políticas para brindar flexibilidad y alojamiento, incluida la paga por enfermedad, para los integrantes del equipo que estén enfermos. Estamos investigando estas graves acusaciones”, respondió en un comunicado McDonald’s, en nombre del propietario y operador de la tienda, Matthew Tulaphorn.

Los empleados del negocio de comida rápida dijeron que permanecerán en paro laboral hasta el final del día viernes.

