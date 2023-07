Se estrena el trailer de “Wonka”, la esperada cinta protagonizada por Timothée Chalamet

Timothée Chalamet tiene varios proyectos en puerta, y uno de ellos es la superproducción “Wonka”, dirigida por Paul King y en la que lleva el personaje principal. El propio actor recurrió a su cuenta de Instagram para compartir el trailer del filme, que se estrenará en Estados Unidos el 15 de diciembre. View this post on Instagram A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

La película -que cuenta con siete números musicales- es una precuela de la novela de 1964 escrita por Roald Dahl; Chalamet interpreta al joven Willy Wonka, decidido a crear su fábrica de chocolate para hacer feliz a la gente. Completan el reparto principal Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson y Hugh Grant.

El personaje de Willy Wonka fue interpretado por Gene Wilder en la película de 1971 “Willy Wonka and the chocolate factory” y por Johnny Depp en “Charlie and the chocolate factory” de 2005. Hace algunos meses, en una entrevista con la revista Vogue, Timothée dio a conocer qué lo llevó a participar en este filme: “Trabajar en algo que tendrá un público joven fue una gran alegría. Por eso me atrajo. En una época y un clima de intensa retórica política, cuando hay tantas malas noticias todo el tiempo, esto va a ser, espero, un pedazo de chocolate”.

