AMLO dice que México estará dentro de las 10 mejores economías del mundo y llama a fortalecer el orgullo mexicano

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en un futuro próximo México estará entre las 10 economías más importantes del mundo debido a la fortaleza económica por la que atraviesa el país.

“Hay pronósticos, estaba yo viendo ayer, antier, unos datos, unas estadísticas, donde hacen proyecciones hacia el futuro, y en algunas décadas México va a estar entre los 10 países del mundo con más fortaleza económica y actualmente es de los países que tiene más ventajas comparativas para la inversión, para el desarrollo, para la realización de negocios lícitos”, dijo.

Sin precisar los datos estadísticos en que está basada su proyección, López Obrador precisó que su pronóstico tiene como sustento en la llegada de más inversión extranjera y por la estabilidad financiera con la que cuenta México.

“Es México muy atractivo para la inversión foránea. Es de los países que más inversión extranjera está recibiendo en el mundo y de los países con mejor estabilidad financiera y económica”, precisó desde su conferencia mañanera en la Ciudad de México.

Ante este panorama alentador en la economía, López Obrador hizo un llamado a los connacionales a conocer la historia y la cultura de México para fortalecer el orgullo de ser mexicano.

“Por eso tenemos que saber de dónde venimos, para también saber hacia dónde ir y no estarnos creyendo menos que otros, no somos más pero tampoco somos menos que nadie y hay que fortalecer el orgullo de ser mexicanos, eso que tienen nuestros paisanos migrantes”, comentó desde Palacio Nacional.

“Un paisano me dijo, ´no se olvide presidente´, porque les agradecía por el apoyo que envían nuestros familiares, por las remesas, y me respondían ´no se olvide presidente que nosotros nos salimos de México, pero México no se ha salido de nosotros´, eso es”, relató el mandatario mexicano para resaltar el llamado al orgullo mexicano.

