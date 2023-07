“Empecé a fumar a los 7 y vendí drogas a los 8 años”, la cruda historia de Delle Alli, la estrella de Tottenham con un pasado trágico

Delle Alli era uno de los jugadores británicos con mejor proyección y una gran promesa del Tottenham, pero la carrera del inglés se quedó corta y nunca pudo volver al gran nivel. El atacante reveló que sufrió problemas de salud mental derivados por un pasado trágico en el que tuvo que vender drogas, fumaba y fue abusado por la madre de un amigo, todo eso antes de los 10 años de edad.

Alli contó durante una entrevista con el exjugador y comentarista Gary Neville lo difícil que han sido estos últimos años para él y lo complicado de su niñez en la que vivió varios problemas.

“Tuve una madre alcohólica, fui abusado por la madre de un amigo a los 6 años, empecé a fumar a los 7 años, luego vendí drogas a los 8 años. Llevaba un balón y debajo estaba la droga; me colgaron de un puente a los 11 años. A los 12 años fui adoptado y me enviaron a África para rehabilitarme”, dijo el exjugador entre lágrimas durante la entrevista con Neville.

Dele Alli says it all to @GNev2. ❤️



“That was heartbreaking”.pic.twitter.com/lySmw8n4kw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2023

El ex Tottenham también reveló que sufrió depresión y a pesar de su buen momento sintió que tenía ganas de retirarse a los 24 años de edad cuando era estrella del Tottenham.

“Una mañana me levanté, tenía que ir a entrenar y ya dejó de gustarme. Recuerdo solo mirar al espejo, suena dramático, pero solo estaba mirando el espejo y me preguntaba: `¿Me puedo retirar ahora?`. A los 24 haciendo lo que más amaba, me rompía el corazón”, expresó el jugador.

“Siempre he sido yo contra mí mismo en todo. Estaba ganando esa pelea, sonriendo, mostrando que era feliz, pero por dentro estaba perdiendo la batalla. Trauma en trauma y tu cuerpo lo registra no importa como sea. Si supieras eso de mi vida me entenderías un poco más. Quiero ayudar a otras personas a saber que no están solos”, continuó Alli.

Actualmente el inglés es ficha del Everton de la Premier League tras pasar solo media temporada con el Besiktas en el fútbol de Turquía.

El Everton también expresó su apoyo al jugador inglés tras su revelación y afirmó que está trabajando para su recuperación física y que no dará más entrevistas sobre este tema.

“El Club ha estado apoyando a Dele tanto en su regreso a la forma física como en la superación de los desafíos personales destacados en su entrevista con The Overlap. Todo el mundo en el Everton respeta y aplaude la valentía de Dele para hablar sobre las dificultades que ha enfrentado, así como para buscar la ayuda necesaria”, comunicó el Everton.

